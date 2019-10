Rioja planta sus terruños en su 'Plaza Mayor' de Madrid Anoche se celebró, en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, el evento ‘Plaza Mayor de Rioja’ Jaime Ruiz de Infante

martes, 1 de octubre de 2019, 11:47 h (CET) Anoche, el Consejo Regulador dio a conocer el amplio abanico de sus vinos que, junto a su tradicional sistema de crianza en barrica y envejecimiento en botella, cuenta cada día con una mejor acogida por parte del consumidor más exigente.



El encuentro arrancó con una conversación en el escenario principal donde, de la mano de Almudena Alberca, primera mujer española en hacerse acreedora del prestigioso título de Master of Wine, y Kike Sola, ex futbolista de primera división y aficionado al vino, se invitó a los más de 100 profesionales presentes a reflexionar sobre diversas cuestiones del sector haciendo alusión a los orígenes en las distintas zonas, a las fiestas tradicionales, a las vidas que rodean las plazas de los pueblos, al territorio, a la tierra, a quiénes somos y de dónde nos sentimos… y atreviéndose a relatar, en primera persona, cómo los vinos de Rioja han estado siempre presentes en sus recuerdos más especiales.



Encima del escenario les acompañaban Pablo Franco, director del órgano de control del Consejo Regulador, quien detalló en qué consisten este nuevo tipo de menciones y cómo Rioja, la Denominación más antigua de España, siempre inmersa en una búsqueda de mejora, consigue amoldarse a los nuevos tiempos y satisfacer la demanda del consumidor.



Además, una representación de bodegueros de la región con Juan Carlos Sancha, Paco Hurtado de Amézaga y Gorka Etxebarría a la cabeza, sirvieron para que los invitados pusieran rostro, y alma, a todos estos nuevos hitos del sector, relatando cómo el mundo del vino se cruzó en sus caminos y cómo su propio origen, el de cada uno con sus viñas y sus vinos, ponen en valor la historia personal que hay detrás de cada etiqueta.



En un marco de fiesta, Rioja contó con diferentes atractivos como un gran kiosco de vino en el que estuvieron presentes un total de 30 bodegas con 62 vinos de zona y municipio, un mercado gastronómico donde se expusieron corners con producto de cada una de las zonas de la DOCa Rioja haciendo foco en la rica gastronomía, así como a los diferentes factores climatológicos, de suelos, variedades y elementos enoturísticos de cada una de éstas. Durante toda la velada, el evento estuvo amenizado con música en directo de la mano del dúo “Niña Vintage”.



Además, y en primicia, se pudieron catar los ocho primeros vinos procedentes de Viñedos Singulares, figura de nueva creación que pone en valor un paraje o sitio rural con características propias que lo diferencian y lo distinguen de otros de su entorno. Las muestras presentadas fueron catadas hace apenas unos días por el comité encargado de su certificación y la prensa, ansiosa por conocer más sobre ellos, los ha recibido con altísimo interés

