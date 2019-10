Festival Internacional de Poesía Santiago, Chile, octubre 2019 Con un nutrido programa, se realizan lecturas de poesía, conciertos, talleres, conferencias e instalaciones artísticas en más de 16 sedes estratégicas de Santiago Carlos Javier Jarquín

Llegó octubre y con él llegan lluvias de versos a la capital chilena, del 3 al 6 de octubre se estará festejando el II FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA EN SANTIAGO (FIP SANTIAGO 2019). Donde 110 poetas de 20 países con referente de la poesía nacional e internacional, estarán realizando actividades en colegios, plazas públicas y centros culturales, en 16 sedes distribuidas en 8 comunas de la capital y una en la V Región. El poeta Javier Llaxacondor (Director FIP Santiago) en esta entrevista nos habla sobre esta celebración literaria.



Entrevista ¿Cuéntame un poco de historia sobre el nacimiento de El FIP Santiago? Javier:- Cuando volví de Inglaterra, vi con sorpresa que en Chile no había un festival de poesía con demasiado impacto internacional. Entonces decidimos hacerlo junto a algunos amigos. Antes había trabajado en el FIP Lima invitado por Renato Sandoval, mi amigo y maestro y de ahí viene la experiencia, se trata de compartir una suerte de lección que va viajando de un país a otro.



¿Porqué este Festival está “dirigido a quienes ojalá nunca hayan leído un poema en su vida”? -Porque buscamos que la trascendencia de un poema genere otro tipo de trascendencias en las personas que pueden escuchar a una poeta finlandesa, a una armenia o a una argentina, sin necesidad de quien escuche sea una personas instruida en la poesía. En ese sentido el FIP busca democratizar la cultura.



¿Cuáles son las principales actividades que se estarán realizando durante este encuentro poético? -Son 4, la Inauguración el jueves 3 de octubre a partir de las 19:00 hs en la plaza Camilo Mori, el Recital en el HIP Hotel el viernes 4 a las 16:00 hs, el recital performático del GAM (sábado 5 a las 19:00 hs) y el cierre en la galería aquí (el antiguo taller de Camilo Mori) el domingo a las 18:00 hs. Toda la programación está en www.fipsantiago.com



¿Los poetas que estarán participando en este año, son invitados por los organizadores del evento o hicieron alguna convocatoria? -Si, tenemos un comité editorial que elige a los invitados. El único sesgo es el mérito literario, así nos aseguramos de tener a los mejores poetas contemporáneos con nosotros.



¿En este año han editado una antología donde participan todos los poetas invitados? ¿Dónde podemos adquirir y cuanto es el precio de este ejemplar? -Sí, se puede pedir envíos al extranjero a info@fipsantiago.com cuesta 20 dólares.



¿Quiénes organizan este evento literario? - Quienes organizamos este festival no somos sino artistas, escritores y profesionales de diversas áreas reunidos por el entusiasmo, la solidaridad y la consecuencia de seguir una ética en el arte, que consideramos relevante en la urgencia de una cotidianeidad que arrastra problemas históricos.



Comparto un fragmento de la nota de prensa del festival: Con la diversidad como eje principal, el encuentro contará con 110 voces poéticas de 5 continentes entre los que destacan la poeta holandesa Hagar Peeters, autora del libro Malva inspirado en la hija no reconocida de Pablo Neruda, la francesa Aurélia Lassaque, el hindú Shiva Prakash o la poeta armenia Lola Koundakjian. De las letras nacionales se destacan los poetas Raúl Zurita, Patricio Manns, Carmen Berenguer y la visita a Chile de Bruno Montané, uno de los amigos más cercanos de Roberto Bolaño y quien fuera la inspiración de uno de los personajes de Los detectives Salvajes y en cuya casa (junto con Bolaño) se fundara el Infrarrealismo. Con un nutrido programa, se realizan lecturas de poesía, conciertos, talleres, conferencias e instalaciones artísticas en más de 16 sedes estratégicas de Santiago.



Para iniciar esta memoria del segundo Festival Internacional de Poesía de Santiago 2019 (FIP Santiago), queremos invocar el llamado a la épica de Sánchez y subrayar la dimensión universal inherente al quehacer poético en todos los rincones del mundo: una fuerza subversiva que se retroalimenta desde la poesía a la sociedad y viceversa. Los poetas están llamados a transgredir cualquier margen que dificulte este fenómeno natural. A ellos les corresponde mantener una mirada crítica y devolverle la dignidad a las palabras como un mandato lingüístico, histórico y fundacional más allá de las fronteras.



Javier Llaxacondor (Lima, 1982) es un escritor y poeta viajero. Estudió Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, negocios en la Universidad del Pacífico y Apicultura y ecología en el Colegio de la Frontera Sur (Chiapas, México). Viajó como profesor y técnico rural por Sudamérica, especialmente entre Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Publicó manuales para la producción de miel orientados a docentes campesinos.



En poesía sus textos han sido publicados en Perú, Chile, Venezuela, Italia, Rumania, Marruecos, China y España. Vivió en Manchester (Inglaterra) donde trabajó como obrero. Fue socio fundador del Festival Internacional de Poesía de Lima – FIPLIMA y su gerente hasta 2016. En Santiago de Chile, donde ahora vive, dirige el Festival Internacional de Poesía de Santiago – FIP SANTIAGO.



