Veganismo explicado con sencillez para todas/os

Presentación de dos veganos Primero nos presento, en la imagen aparecemos mi mujer, Iratxe Arruti Elguezabal y yo, Ángel Padilla, autor del artículo y de muchos más que aparecen en esta sección de este periódico, sección llamada "Platero y Rocinante", para visibilizar incluso en la literatura a los animales. Que siempre aparecen o como bellas carcasas a admirar, atrezzo, o como lo que son en la vida real, esclavos. Platero tiene mejor suerte en la ficción que Rocinante, en "Platero y yo" el autor, Juan Ramón omnisciente, ama y adora al burro hasta límites de idolatría poética sin confín, no obstante, como Alonso Quijano, no duda en montarse encima de él, cosificándole como si fuera un trasto de transporte de humanos. Rocinante cobró peor fortuna porque en todas las escaramuzas de Don Quijote, se cae, es herido, en fin, aparece Sancho como el tonto convencido a las aventuras de un loco poético, no obstante a Rocinante se le debe la liberación de la historia, se le debe unos buenos cuidados, que engorde y que le sea requisado por malos tratos a un loco que sueña con ser caballero andante y no sabe ni qué es un caballo.



Conocí a Iratxe en una acción directa animalista, acudimos ambos a un escenario de maltrato animal, ambos como activistas, yo para introducirme entre la chusma maltratadora de animales para gritar un poema antitaurino y ella, como abogada que es, controlando la situación, ella fue porque sabía que allí había peligro, incluso de muerte. Los aficionados taurinos de las "fiestas" de toros en la calle suelen ir drogados, alcoholizados perdidos y, de base, ser muy violentos. Salimos ilesos porque el mundo así lo quiso y desde entonces ella prosigue su labor de denuncia animal, contra circos, acuarios, ganaderías, maltrato en general, ambos veganos de muchos años antes ya de conocernos. Alrededor de 20 años para arriba o abajo ambos, llevamos de veganos.



La presentación era necesaria para imbricar nuestra vida con las breves y espero amenas explicaciones que daré sobre cómo hacerse vegana o vegano con facilidad, que se hace así, de ya para ya.



Comenzamos.



Leo mucho por ahí que la gente se lamenta de una presunta dificultad o complejidad para ser vegano y que por eso lo pospone. No sé quién les habrá engañado respecto a esto o qué habrán leído para pensar así. Para hacerte vegano sólo tienes que hacer esto: ¡Hacerte vegano!



¿Te ríes?



Es falso que vayas a enfermar o que se te vaya a caer el pelo. Todo eso ocurre a quien no se alimenta variado.



La variedad de tipos de verduras, legumbres y alimentos vegetales con todo lo que el cuerpo requiere para estar sano es tan inmensa...

Pero a eso vamos en un poquito, espera primero que te cuente por qué debes dejar de comer cadáveres: Los animales asesinados en la ganadería industrial (en las piscifactorías, en mar abierto) son individuos cuyos cuerpos ya sin vida comienzan a pudrirse desde el minuto uno de su muerte. Cuando llega a una carnicería o pescadería un animal, entero o diseccionado, está en una de las fases de la putrefacción de la muerte. De hecho, en las pescaderías a muchos "pescados" han de retirarle los gusanos que tienen ya dentro del cuerpo antes de ponerlos en los mostradores y en las carnicerías es frecuente tener que retirarle las partes más grandes de quistes cancerígenos que desarrollan los pollos o las terneras, para mostrar las amputaciones como si fuera “carne fresca”. Esa carne proviene de un animal que ha sido hipermedicado. Las condiciones que padecen de hacinamiento y antinaturalidad en las ganaderías intensivas obligan a los explotadores a medicar a las vacas lecheras con antibióticos (se les infectan constantemente las ubres debido al aparato mecánico succionador en ellas) y otra serie infinita de químicos para asegurar que el animal al menos se mantenga en pie y no muera antes de llegar al engorde adecuado, engorde que se produce también antinaturalmente con suplementos medicamentosos en las comidas. principalmente, de nuevo: antibióticos. ¿Te lo dijeron? Comiendo animales estás dejando entrar en tu cuerpo decenas de medicamentos que desconoces.



¿Por qué ser vegano? Los animales no humanos tienen igual derecho a vivir que nosotros. Por ética, es de extrema urgencia que quien participa en la explotación animal, deje de hacerlo, porque tarde o temprano toda la humanidad lo hará, se avanza hacia ello, no sólo por ética hacia los esclavizados sino, además, por ética y sentido común planetario: el “coste” que supone para la tierra que alguien se coma una hamburguesa o un nugget (nugget son pollitos triturados vivos), es de proporcion insoportable para la vida. Sólo un apunte, de terreno cultivable, en el espacio sembrable en que comen 20 veganos, sólo come 1 carnista (espacio de pastos para los animales que luego son matados). Es de lógica que si el mundo fuera vegano o vegetariano, se paliaría el hambre en los países pobres porque habría recursos alimenticios para todos. Einstein dijo: “El futuro será vegetariano o no será”.



La principal causa que ha llevado al planeta a una emergencia climática es la huella nociva de la ganadería en el mundo, por el CO2 que los miles de campos de concentración de billones de reos esclavizados animales en el orbe; las heces y orines de billones, las emisiones vaporosas venenosas éstas son las que han lesionado el clima hasta los límites en que, por las catástrofes climáticas actuales que estamos pudiendo observar, nos coloca en una situación de Alerta Roja. Muchos de nuestros hábitos contaminan. Debemos resetearnos y cambiar costumbres, el plástico es veneno puro, los carburos de los autos, los limpiadores caseros, que sean verdes. Avancemos hacia lo más verde de todo lo que usemos, y seamos frugales en todo. Sin embargo, repetimos, el mundo se salvaría si hubiera una conversión masiva al veganismo, porque la principal causa de contaminación es la explotación de animales para una alimentación antinatural y enfermante. Dichos animales requieren comer, su alimentación se le extrae a la tierra de donde ya no tiene, quemando el Amazonas para generar nuevas zonas de pasto, quemando África y decenas de grandes incendios que ahora hay en el mundo, para pastos principalmente, el pulmón verde lo matan.



La comida vegana es triste y sin sabor: falso

Mucha broma y mucho desconocimiento para apartar a quien quiere ser ético del veganismo. Que si sólo vas a comer lechuga o césped. Pues bien: comes lo mismo que antes.



¿Qué quiere decir esto? Que comes LOS MISMOS MENÚS. No te privas de tus macarrones sabrosísimos con salsas y otros elementos, ni de los riquísimos arroces de múltiples sabores, sólo que en lugar de poner, por ejemplo, en los macarrones atún o carne picada, echas setas fritas, tofu o setián a trocitos frito, más verduras, más lo que quieras.



Así de sencillo. Así, de de hoy para mañana.



¿Enfermaré? Al contrario, ganarás en salud El tofu y el seitán antes nombrados se denominan “la carne oriental”, son conglomerados de vegetales que luego se cuajan en una masa parecida a la carne, en su color marrón el seitán, el tofu es blanco pero hay de varios tipos, incluso con hierbas finas y ahumados. Los encontrarás, hoy ya, en cualquier gran superficie o en el mismo Mercadona. Sobre todo en herboristerías, hay tofu y seitán. Su forma es como de cuadrados, rectángulos o bolas, que tú puedes triturar para hacer croquetas, hamburguesas o en listones alargados, se fríen con poco aceite junto con verduras o sin ellas, con ajitos, y el sabor es maravilloso. También está la soja texturizada, con igual vitamina y proteína que la carne y el “pescado”. La soja texturizada basta con que la pongas en agua unos minutos (son como palomintas de maíz diminutas de color marrón clarito), se hinchan y se echan un arroz con verduras, en espagueti, en lo que quieras y absorven todos los sabores de lo que cocines. Y aportan por ejemplo al arroz una textura suave y exquisita. La soja texturizada también está a la venta en herboristerías y en supermercados. Pero hay muchos más alimentos veganos preparados como hamburguesas ya hechas de tofu y seitán, de seitán y verduras, croquetas, de todo. Listas para poner en la sarten, vuelta y vuelta y a comer con arroz blanco, con verduras o en un bocata.



Hay veganos que dicen que no compran hamburguesas hechas de tal firma porque la misma firma, a la vez, vende productos de animales. Elevo una pregunta al aire: ¿El mejor boicot no sería comprar, de una firma, los productos nuevos veganos que lanzan para tentar el mercado, y al ver que se venden mucho, hacer más hasta decantarse por dichos productos y dejar de "trasegar" con pobres animales?



No obstante, elegir qué y de dónde comprar productos veganos está en la mano de cada uno. Desde luego, el boicot grande que estamos haciendo los veganos a la industria cárnica es de tal dimensión, que las firmas de leche de vaca, por ejemplo, están lanzando en televisión anuncios absolutamente deplorables, donde aparecen vacas en el campo abierto, limpias, espaciosas, bien cuidadas; recurren a una farsa descarada por si, aunque ya los consumidores sepan lo que hay, por repetición en sus inconscientes cala el discurso de: Bueno, quizá haya algunos lugares así, y sigan consumiendo sus productos. Pero es falso, la leche de la vaca es para sus hijos, y toda leche de vaca que llega al mercado ha sido robada a una vaca maltratada y torturada, por mucho que saquen a pianistas tocando el piano para que las vacas duerman en el campo como en una nana humanista. La vaca estabulada de siempre, de explotación intensiva (no hay otra), se muere de asco en miniceldas de barrotes donde no puede darse ni la vuelta.



Vitaminas. ¿Careceré de alguna? La única vitamina que se dice que puede faltar en la alimentación vegana es la b12, que está masivamente en los animales, pero en poca proporción en los vegetales. Aunque estudios muestran que el propio cuerpo la sintetiza solo, es en poca proporción, pero no nos asustemos. Como se ha dicho, en la carne oriental, el tofu y el seitán, esa b12 la tenemos de sobra. Comprando tofu y seitán dos veces a la semana o así para incorporarlo a las comidas, tenemos la salud asegurada. Hay, además, multitud de semillas y alimentos para complementar los platos cocinados, a la venta y de acceso a ellos fácil, que contienen cantidades enormes de B12.



También hay suplementos de b12 en formas de pastillas, que no tienen origen animal. Hay veganos que las toman. Yo una temporada las tomé, pero ahora llevo años sin hacerlo y con 24 años de ser vegano el último análisis me salió perfecto.



¿Es fácil cocinar vegano? Cocinar vegano puede ser tan sencillo o complicado como elijamos. Yo no soy un sartenitas, me aburre cocinar. Pero en poco tiempo saco platos sabrosísimos. Si te gusta cocinar y que esté más bueno aún, habla en facebook con la activista Carla Álvarez, creo tiene una página con menús, cocina cosas más buenas que todo lo que yo haya comido en mi etapa carnívora, afortunadamente olvidada ya.



Nombraré para que veáis algunos de los platos que solemos comer Iratxe y yo, para que veáis qué buenos y sencillos de hacer que son:



-Macarrones o espaguetti con tomate, asados en sartén aparte champiñones, setas, cebolla, aceitunas, lo que sea y se le añade.



-Arroz con verduras, todas las que quieras.



-Pones a hervir patatas y coliflor. Cuando esté cortas a trocitos aguacate, se le echa a todo algo de aceite de oliva, vinagre y sal. Eso como cena está muy bueno porque además la patata hervida ayuda al sueño.



-Ensaladas. A miles. Nosotros cortamos una base de lechuga y cebolla con tomates. Aparte ponemos algún tipo de legumbre, para picar se puede comer tostada de pan integral. Y se le puede añadir a la encalada cada día una cosa, frutos secos, pimientos crudos, incluso pasta, y aceite de módena. Bueno, pueden salir echándole imaginación unas ensaladas...



-Humus. Que no se os olvide. Tiene mucho alimento y se puede usar para merendar y para añadirlo en comidas diversas.



-Tortilla de patatas y cebolla y verduras o de lo que sea. En lugar de huevo, lo que se usa es un harina de garbanzo, que venden en cualquier lado. Esa harina de garbanzo se echa a un plato hondo, se le echa agua, hasta lograr una pasta un poco más espesa que la que hace el huevo al moverlo para la tortilla, y a esa pasta se le echa lo que hayamos frito, las patatas, cebollas, verduras, lo que sea, se mezcla con la harina con el agua que ya es una masa, se echa a la sartén con poco aceite pero muy caliente y se le va dando forma con la cucharita de madera, redondeándola, la tortilla, se va bajando el fuego, y se fríe como se la tortilla de toda la vida.



No somos omnívoros, sino hervíboros Con otras veganas y veganos que hablo, les ocurre lo mismo, problemas que tenían ya no los padecen. Lo que demuestra que lo que enferma es comer cadáveres, porque es antinatural. Nuestro organismo tiene el intestino largo como los hervíboros, no poseemos dientes para desgarrar como los depredadores carnívoros, para comer la carne hemos de concinarla, ellos la comen cruda. ¡Estudios serios muestran que el ser humano es hervíboro! Sólo que hubo una temporada en que históricamente se comenzó a cazar, y nada más. Pero nuestra fisiología es la de un hervíboro.



Esta es la gran estafa y mentira, quizá la más grande, de nuestra cultura, nos han educado en un canibalismo, y quienes han pagado esta cultura del sabor, de la gula, cimentada en conocimientos y estudios falsos y sesgados, por especistas y por favorecer, ad infinitum, a la industria de explotación animal, son los más inocentes: billones de cerdos, vacas, carneros, caballos, peces, gallinas, patos... con identidad, con una sensación constante de pensar ¿por qué a mí me tocó esto?



Sal de la secta zombi que procura el Holocausto animal, que de no detenerlo YA va a llevar a la Tierra a su extención total y debacle absoluto, y a nosotros jamás, practicando a diario una injusticia tan capital, nos permitirá ser realmente seres éticos. No mientras exista algo tan horroroso como el especismo.

Para los masocas que hayan leído hasta aquí:



ANEXO SOBRE MEDICAMENTOS QUE INGIERE QUIEN INGIERE CADÁVERES: Según un estudio del Centro para la Salubridad Alimentaria, a los animales de granja se les administran más de 450 fármacos, combinaciones de medicamentos y aditivos para que crezcan más y sobrevivan en condiciones que de otro modo los matarían. De hecho, el 99.9% de la carne de gallina y el 78% de la carne de vaca que se consumen proceden de instalaciones donde los animales están hacinados. Esto, sumado a la suciedad de las granjas industriales, hace que las enfermedades e infecciones se propaguen fácilmente en estas instalaciones. La ractopamina se usa para aumentar la masa muscular, el arsénico y los antibióticos se mezcla con su comida para que crezcan más rápido. Luego a los cadáveres se les pone etoxiquina, para frenar el proceso de descomposición. En las granjas industriales de aves, esta sustancia se añade al agua potable para mejorar el amarillo de la yema de los huevos. Aunque la FDA ha señalado la toxicidad de la etoxiquina y ha reconocido sus riesgos, no ha reevaluado ni restringido su uso en los animales.



¡MÁS DE 450 FÁRMACOS! Si decides seguir comiendo animales acude a tu ayuntamiento para pedir el alta para montar una filial de farmacia, sita en tu casa, porque eso es lo que serás, con tanto químico disponible y a mano, en tu sangre.



Ahora en serio, usa el corazón, usa la cabeza. Y piensa en los derechos de todos y todas.



¿Cómo es posible que una farsa tan grande haya durado tantos siglos? Hablando con Iratxe, en las conversaciones que solemos tener, donde reímos mucho porque ambos somos muy bromistas, pero tratando un tema serio, hablábamos, le dije sobre el lenguaje de los animales, de los otros animales (nosotros también lo somos). Hablábamos de la tontería esa de aquellos que aún usan esa frase, cuando hablan de que defienden a los animales de "somos su voz". Efectivamente, estábamos de acuerdo en que todas las especies tienen voz, su voz, otra cosa es que no se les entienda, porque son otras lenguas, y otra cosa peor, la que lleva a todos los males, es que no se les quiere escuchar. Le hablé a Iratxe, ambos sentados frente al alto arce de enfrente de nuestra casa, cantaban los pájaros, unos decían y otros respondían, de que lo que parecían sonidos muy similares, debían, podían, seguramente, contener giros y cosas que, aunque nosotros no captásemos con nuestros oídos no iguales a los de ellos, conformarían un lenguaje quizá incluso más complejo, y si no más complejo, más eficiente, que el nuestro. El resumen que me dijo Iratxe es que en todos los idiomas humanos hay demasiadas palabras. Los diccionarios son libros muy gruesos. Dijo una cosa que siempre recordaré, de las frases lapidarias de Iratxe sobre la humanidad (para mí es la persona más inteligente del mundo, ella). "Los humanos han inventado tantas palabras porque son animales mentirosos".