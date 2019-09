Patricio Novoa, nuevo CEO de VASS Chile Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 18:03 h (CET) La empresa líder en soluciones digitales confía la dirección de su oficina chilena al hasta ahora director global de energía, utilities y environment, dado el gran desarrollo de su trabajo en este mercado y su agilidad a la hora de tomar decisiones. Novoa pondrá al servicio de esta sede estratégica para VASS en Latinoamérica toda su experiencia y conocimientos profesionales, tras más de 20 años ocupando cargos de responsabilidad en importantes empresas del sector La empresa líder en soluciones digitales VASS ha confiado en Patricio Novoa, hasta ahora director global de energía, utilities y environment, la dirección de VASS Chile, de la que ha sido nombrado nuevo CEO.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad San Pablo CEU, Novoa cuenta con varios másteres en Dirección Estratégica y Comercialización y atesora una amplia experiencia en el campo de la consultoría, ya que ha ocupado cargos de responsabilidad durante más de 20 años en empresas como Accenture, Neoris, Tecnocom y T-Systems (Deutsche Telekom).

Como máximo responsable de VASS Chile, Novoa tiene como objetivo el desarrollo de negocio de esta sede estratégica en Latinoamérica y el aumento de la rentabilidad de la compañía en dicho país. "Nuestro reto para 2020 es progresar en la cuota de mercado de VASS Chile y fomentar el desarrollo de nuevas estrategias que ayuden a nuestros clientes a aumentar su capacidad de negocio", afirma.

No en vano, a lo largo de sus 20 años de experiencia en grandes corporaciones, Patricio Novoa ha trabajado siempre orientado a objetivos, consiguiendo los mejores éxitos para sus clientes, con los que ha propiciado y mantenido relaciones duraderas de confianza.

"Desde mi nueva responsabilidad, pondré al servicio de la sede de Chile toda mi experiencia profesional especializada en el sector, que junto al conocimiento que VASS ofrece como líder en soluciones digitales, proporcionará ese valor diferencial al mercado chileno. Las capacidades adquiridas a lo largo de mi carrera profesional me han aportado una visión analítica y estratégica que, junto a la metodología VASS, facilitará la toma de decisiones de manera ágil", concluye Novoa.

VASS es una empresa española de capital 100% privado, líder en soluciones digitales y con oficinas en España, Andorra, Brasil, Chile, Colombia, Holanda, México, Perú, UK y USA. Con una plantilla superior a las 2.000 personas, basa su estrategia en la excelencia del talento que integra la compañía, en la innovación y en la colaboración con los líderes tecnológicos del mercado. Sobre estos fundamentos, VASS ha construido un ecosistema único de marcas junto a Nateevo, Serbatic y vdSHOP que, con su metodología propia agile VASSXtreme, cubren todo el ámbito de la transformación digital, desde la estrategia a la operación ayudando a sus clientes a transformar las oportunidades en negocio. Gracias a este modelo, VASS es una empresa que crece a doble dígito por año. Como muestra de su compromiso con la sociedad, destina el 2% del profit y los trabajadores el 1% de su tiempo a acciones solidarias.

