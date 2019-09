Las paradisíacas playas de la región de Campeche en México Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 17:49 h (CET) Campeche es una región que cuenta con hermosas playas relajantes y enigmáticas en un paraíso sin igual del sureste mexicano Estas son las mejores playas de la región de Campeche en México para visitar en cualquier época del año:

Playa Bonita

Es la playa más cercana a la ciudad de Campeche, y como su nombre lo dice, es una playa bonita, tranquila, de arena fina y suave oleaje que la hace ideal para practicar deportes acuáticos, así como el esquí y el voleibol. Es considerada una playa inclusiva y recientemente fue nombrada la primera playa 100% libre de humo de tabaco, siendo un ejemplo para las demás playas del territorio mexicano.

Ubicación: 8 km de Ciudad Campeche

Playa Isla Aguada y la Laguna de Términos

Es una playa que se ha mantenido muy escondida en el estado de Campeche. Aunque su nombre lo diga, no es realmente una isla, sino una barra que separa al golfo de México de la Laguna de Términos, zona declarada área de protección de flora y fauna.

Aquí se puede realizar un recorrido por en lancha para conocer los manglares que reinan entre la vegetación del lugar en convivencia con tulares, sibales y diferentes tipos de selva, donde habitan ocelotes, mapaches y manatíes y anidan la cigüeña jabirú; En sus aguas abundan los reptiles como la boa constrictor, la iguana verde, las tortugas y el cocodrilo y se pescan róbalos, ostiones, mojarra y cazón.

Ubicación: 40 km de Ciudad del Carmen.

Playa Isla Arena

En esta ruta se puede estar en contacto con la exuberante naturaleza de la Reserva de la Biosfera de Celestún de la cual forma parte importante. En este lugar se pueden observar las colonias de hermosos flamencos rosados que tanta fama han dado a esta región, al igual que una enorme diversidad de aves marinas como son los cormoranes, fragatas y pelícanos.

Ideal para estar alejado del bullicio. Esta ruta ofrece buenas opciones de hospedaje en cabañas o bungalows a la orilla de la playa donde puede descansar, degustar de su fresca comida del mar, así como emplearlo como base de operaciones para las visitas a los alrededores; sin sacar del itinerario una inolvidable visita al cocodrilario Wotoch Aayin (La casa del cocodrilo) o al Museo a Pedro Infante en el faro del lugar.

Ubicación: 158 km de Ciudad Campeche.

Playa Bahamitas y Playa Norte en Ciudad del Carmen

Las playas de arena fina y aguas de encantadores tonos azul y verde continúan por los casi 40 km de la costa norte de la isla. Un tramo famoso está a 16.5 km al noreste de Ciudad del Carmen por la carretera federal núm. 180 (no hay otra), se trata de Playa Bahamitas: larga, ancha, de fina arena (aunque con conchas, almejas y estrellas de mar) y bañada por aguas cristalinas. Termina al nororiente en una curva llamada Punta Brigitte Bardot, llamada así porque alguna vez la famosa diva francesa pasó por aquí. Siguen otras playas más, como Tortugueros, hasta llegar a la punta noreste de la Isla del Carmen, donde se encuentra otro rincón de ensueño: Playa Puerto Real, muy cerca de donde comienza el puente que une a la isla con Isla Aguada. Se trata de una playa de 500 metros, de pendiente muy suave y aguas de tono esmeralda.

Ubicación: 5 km de Ciudad del Carmen.

