Bureau Valle, 30 años, 314 centros por todo el mundo y un crecimiento del 30% anual

lunes, 30 de septiembre de 2019, 17:37 h (CET) La cadena Bureau Vallé (https://bureau-vallee.es/) cadena de supermercados especializados en papelería y material para el cole y oficina, celebró su 30 aniversario el año pasado con un total de 314 establecimientos repartidos por todo el mundo y una facturación superior a los 400 millones de euros Bureau Vallée posee en España 25 centros de los que 10 están en Catalunya donde comenzó su expansión a nivel nacional. La compañía, con filial en Barcelona lleva una dinámica de 20 aperturas de establecimientos cada año a nivel global entre todos los países. En España se ha fijado un objetivo de llegar a los 50 centros en los próximos años.

La clave del éxito de Bureau Vallé reside en su concepto de negocio único en España. Un concepto basado en el retail puro y en el modelo de negocio de supermercado de la papelería. Sus tiendas se caracterizan por ser grandes establecimientos de entre 200 y 400 metros cuadrados en los que se puede encontrar secciones dedicadas a la papelería, copistería, impresión, mobiliario, telefonía y mucho más.

Actualmente se haya inmersa en la campaña de vuelta al cole donde ofrece a los consumidores hasta un ahorro de más del 70% en los precios.

Entre las más de 5.000 referencias con las que trabaja Bureau Vallé no hay espacio para las marcas blancas. La filosofía de negocio de la compañía es trabajar siempre con las primeras marcas y ofrecerlas al mejor precio del mercado independientemente de la fecha de la campaña que sea.

Esta capacidad de segmentar productos dentro de sus establecimientos le han convertido en un referente para que los consumidores puedan encontrar todo lo que necesitan sobre material de oficina y colegio.

Bureau Vallé está considerado líder europeo en producto de oficina lo que le valió el premio europeo al mejor revendedor de suministros de oficina. Se trata de un doble homenaje a toda su trayectoria profesional, ostentando a día de hoy el puesto como líder europeo y primera red francesa de supermercados de papelería y material de oficina, accesorios informaticos y High Tech

En los 30 años de historia, la cadena ha consolidado su negocio basado en la gran distribución. Un modelo híbrido que abarca tanto el mercado de la papelería como el de la informática e impresión.

Venta a granel y precios hasta un 75% más económicos

Un ejemplo del modelo de éxito entre los consumidores es que en Bureau Vallé no existe ningún programa de fidelización ya que se entiende que la mejor forma de fidelizar al cliente es ofreciendo los mejores precios del mercado. De esta manera la marca permite ahorrar una media de un 75% en compras durante todo el año independientemente de las campañas.

Otra característica muy reconocida entre los consumidores es el modelo de compra a granel de productos y materiales. En un mercado en el que los productos vienen en packs de unidades obligatorias, desde Bureau Vallé se defiende la compra a granel de cada material.

La modalidad de compra a granel permite al consumidor ahorrarse de media hasta un 75% en el precio de los productos o materiales de oficina.

Así Bureau Vallé ha logrado alzarse a nivel internacional con diferentes premios y reconocimientos que le han valido para posicionarse en el primer puesto como tienda más recomendada para ahorrar en material de oficina y escolar así como impresión y tinta.

