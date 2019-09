WA4STEAM y la Real Academia de Ingeniería promueven la incorporación de la mujer a profesiones técnicas Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 17:41 h (CET) Este acuerdo busca motivar a niñas y adolescentes a estudiar carreras técnicas, así como la promoción de iniciativas de emprendimiento femenino en áreas técnicas, para conseguir una mayor incorporación de la mujer a diferentes profesiones relacionadas con la ingeniería La Real Academia de Ingeniería y la Asociación Women Angels for STEAM (WA4STEAM) han firmado un acuerdo de colaboración por el que la asociación se une al proyecto “Mujer e Ingeniería” con el fin de fomentar las vocaciones en estudios STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Arquitectura y Matemáticas) de niñas y adolescentes alentándolas a asumir puestos de responsabilidad en su paso del mundo académico al profesional.

“Mujer e Ingeniería” es una iniciativa, alineada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que nace de la preocupación de la Real Academia de Ingeniería por la escasez de mujeres en el ámbito de la ingeniería y la tecnología, con el desaprovechamiento implícito de su potencial creativo, clave para la innovación y el desarrollo de las empresas y sociedad en general.

Ante esta situación y mediante este acuerdo, ambas entidades se comprometen a elaborar un plan de trabajo específico que incluya la participación en programas de mentoring, charlas, conferencias, reuniones, así como la realización de exposiciones y publicaciones. El objetivo es promocionar y difundir la ingeniería y su papel en el desarrollo de la sociedad e imprimir un nuevo impulso orientado a incrementar la presencia de las mujeres ingenieras en sectores estratégicos.

En la firma del acuerdo han intervenido por parte de la Real Academia de Ingeniería: Elías Fereres, presidente; y Javier Pérez de Vargas, director gerente. Mientras que por parte de la Asociación Women Angels for STEAM han asistido: Regina Llopis, Presidenta y cofundadora; Sylvie Lemaire, Vicepresidenta y cofundadora; Gloria Lorenzo, Partnerships' Leader y cofundadora; Olga Santos, Coordinadora de comunicación y cofundadora y Blanca Ochoa, Secretaria del comité ejecutivo y cofundadora.

WA4STEAM es una asociación de mujeres business angels, que busca fomentar la presencia de la mujer en las ramas STEAM, invirtiendo y creando un entorno de colaboración que permita a las emprendedoras el desarrollo de sus proyectos. Tras la firma, la presidenta de WA4STEAM, Regina Llopis ha destacado que “es un honor colaborar con una institución del prestigio de la RAI, con la que compartimos la preocupación por la escasez de mujeres en el ámbito de la ingeniería y la tecnología y el desaprovechamiento de su potencial creativo, que es clave para la innovación. Este acuerdo supone un paso más en el objetivo de WA4STEAM de aumentar la presencia de mujeres en el ámbito tecnológico”.

Por último, Elías Fereres, presidente de la Real Academia de Ingeniería ha sido el responsable de clausurar el acto reconociendo que “la iniciativa de “Mujer e Ingeniería” busca romper la brecha de género que existe desde hace años en las carreras técnicas, pero también dar visibilidad a las profesionales de la ingeniería y ayudarles a romper el techo de cristal. Contar con el apoyo de asociaciones como la de Women Angels for STEAM, nos permite estar más cerca de ese objetivo”.

