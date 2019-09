Canussa apuesta por el fashion sharing de la mano de Ecodicta Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 17:45 h (CET) Las usuarias de Ecodicta podrán disfrutar de un bolso Hybrid vegano multifuncional por tan solo 8€ al mes. El objetivo de Canussa con esta acción es fomentar un consumo más sostenible y promover un modelo circular La firma vegana Canussa ha llegado a un acuerdo con Ecodicta para lanzar a la plataforma de fashion sharing su modelo Hybrid. Desde sus inicios, Canussa ha sido una compañía muy comprometida con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, es por ello, que todos los materiales que se utilizan en los complementos que fabrica son de origen vegano, respetuosos con el medio ambiente e incluyen también elementos reciclados. María Cano, CEO de Canussa explica que esta alianza con Ecodicta les da la oportunidad de entrar en un canal de distribución que fomenta el consumo responsable. “Estamos emocionados con el proyecto, desde Canussa apostamos por la circularidad, sabemos que nuestros productos son de una altísima calidad y estamos tan convencidos de ello que creemos que la mejor forma de probarlo es en una plataforma de fhasion sharing. De esta forma, es posible acceder a un bolso premium como es el modelo Hybrid, disfrutarlo, combinarlo gracias a su versatilidad y hacerlo por tan solo 8 euros al mes. Además, damos la opción de compra exclusiva, porque estamos convencidos de que se van a enamorar”.

Raúl González, CEO de Ecodicta y fundador del proyecto asegura que “gracias a firmas como Canussa podemos luchar contra el consumo desordenado y contaminante como es el de usar y tirar. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestras clientas un armario compartido que puedan renovar cada mes, en el que los complementos juegan un papel muy importante. En el caso del modelo Hybrid nos encanta su diseño, la gama de colores y su versatilidad”.

Y es precisamente la versatilidad lo que ha propiciado que el modelo Hybrid se convierta en uno de los súper ventas de Canussa. “Se trata de un bolso que se puede utilizar como un monedero, como una bandolera, como una riñonera, como un bolso de hombro e incluso llevarlo en la muñeca. Para ello, el bolso cuenta con dos correas, una para la muñeca y otra que se adapta a varios tamaños”, explica María Cano.

Los bolsos Canussa combinan diseño, elegancia y funcionalidad, el modelo Hybrid ha sido diseñado para aquellas mujeres que buscan una solución con estilo para su día a día. Este bolso cuenta con un compartimento para billetes, espacio para ocho tarjetas, monedero y un apartado para el móvil que impide que se raye. De esta forma, el bolso permite llevar de forma ordenada todos los objetos cotidianos.

El material exterior utilizado para el modelo Hybrid es impermeable, transpirable y reproduce las características de la piel natural. Otro aspecto a destacar es que el material utilizado es antibacteriano, lavable, ligero, ecológico y altamente resistente, incluso, contra agentes químicos.

El sello Oeko tex 100 certifica, por un laboratorio independiente, que el tejido ha pasado los más estrictos controles, pudiendo afirmar que es ecológico y libre de agentes per-judiciales para la salud.

El interior de los bolsos cuenta con un forro muy resistente y de alta calidad, se trata del material Recover Upcycled obtenido a partir de botellas de plástico.

Canussa y su compromiso zero waste

Todos los bolsos y complementos realizados por Canussa tienen un firme objetivo: productos zero waste. “Estamos aquí para cambiar las cosas y en el mundo de la moda aún hay mucho por hacer –asegura María Cano. Para empezar a la hora de fabricar nuestros bolsos y complementos apostamos por artesanos locales a los que les exigimos la máxima calidad. Para ello buscamos materiales que nos permitan desarrollar un modelo circular. Los retales que suelen sobrar en el proceso de producción y suelen acabar en un vertedero, Canussa los reenvía a una empresa para que los convierta en plantilla de calzado”.

La CEO de Canussa explica que “no queremos que nuestros productos duren un año, queremos que duren toda la vida, que pasen de generación en generación y que no se estropeen con el uso. Y en el caso de que nuestros clientes quieran deshacerse de ellos, nosotros se los recogemos y los reciclamos por completo. Apostar por Canussa es apostar por un estilo zero waste”.

SOBRE CANUSSA

Canussa nace con el objetivo de crear accesorios funcionales para el día a día sin descuidar un estilo moderno y elegante. Todos los accesorios se fabrican en España de forma artesanal y responsable utilizando materiales de gran calidad respetuosos con el medio ambiente. La firma, cuenta actualmente con siete puntos de venta en España, está presente en Madrid, Barcelona, Lleida y A Coruña y acaba de iniciar su expansión internacional con la apertura de un punto de venta en Paris. También dispone de tienda online en www.canussa.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los Ayuntamientos de Almonacid y Albalate de Zorita organizan la Marcha Solidaria Virgen del Pilar Patricio Novoa, nuevo CEO de VASS Chile Amazing ayuda a la juguetera Schleich Iberia a incrementar un 57% sus ventas mensuales en España STYLEWEST; Referencia en ropa urbana en Internet AleaSoft: Bajada de los precios de mercados eléctricos europeos por mayor producción renovable