Dos miembros de la red Dianova presentarán sus trabajos en el Congreso CoDeS 2019

lunes, 30 de septiembre de 2019, 17:22 h (CET) Yawo (Eugène) Etse y George Ochieng Odalo, representantes de organizaciones miembros asociados de la Red Dianova en Togo y Kenia, presentarán dos artículos en la tercera edición del Congreso Formativo en Desarrollo Sostenible – CoDeS 2019 ¿Quién son Eugène y George?

Se llama Yawo Etse, pero todos lo llaman Eugène. Es responsable de captación de fondos, marketing y relaciones públicas de la Cruz Roja de Togo. Sin embargo, en su tiempo libre, se transforma en un actor de teatro y, con otros voluntarios, toma las calles de Togo para conocer a las comunidades locales y difundir mensajes sobre salud, higiene y convivencia positiva. Además de su trabajo diario con la Cruz Roja, Eugène es el fundador de GRADH, el Groupe de Reflexion des amis pour le Developpement de l’Humain, uno de los miembros de la Red Dianova.

George Ocheing Odalo, es el Director Ejecutivo y fundador de Slum Child Foundation, una ONG con sede en Nairobi, Kenia, y también miembro de la Red extendida de Dianova. Nacido y criado en los barrios bajos de Korogocho, George creció en una familia que luchaba por satisfacer sus necesidades básicas. Cuando sus padres se divorciaron, abandonó la escuela y terminó viviendo en las calles. Gracias a una monja que le presentaron, George obtuvo el apoyo que necesitaba para volver a encarrilar su vida. Reconociendo que no todos los niños en los barrios bajos de Nairobi son tan afortunados como él, decidió dedicar su vida a darles la oportunidad de crecer en una comunidad sana y segura.

¿Qué es CoDeS?

CoDeS es una iniciativa cultural pionera y revolucionaria liderada por jóvenes, que articula la cohesión social y la comprensión intercultural en todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Organizada por un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad de Valladolid, todos voluntarios, la edición de este año reúne a alumnos, profesionales y académicos de todo el mundo para hablar sobre arte, derechos humanos, salud y desarrollo sostenible en el continente africano. Un simposio para el intercambio de conocimientos y la generación de ideas. CoDeS es una oportunidad única para que jóvenes activistas y académicos unan fuerzas para pensar sobre el futuro del desarrollo sostenible.

¿De que hablaran Eugène y George en CoDeS2019?

"Participar en CoDes 2019 me permitirá presentar los resultados logrados en los últimos años a la audiencia correcta: jóvenes investigadores con los que podré discutir las lecciones aprendidas y que compartirán conmigo nuevas perspectivas", afirmó Eugène. En CoDes 2019, presentará la experiencia de los Clubes de Madres de la Cruz Roja Togolesa, grupos organizados de mujeres que viven en comunidades rurales en Togo. Desde que comenzó el proyecto, los Clubes de Madres de Togo han empoderado a las mujeres para que participen económicamente en la vida de sus pueblos, aumentando resiliencia y su participación en los mecanismos de toma de decisiones de sus comunidades.

"Presentar mi trabajo en CoDes 2019 es una gran oportunidad no solo para mi desarrollo personal y profesional, sino sobre todo para los niños y las mujeres que mi organización está ayudando", comentó George, quien hablará sobre cómo el Toto Club, un grupo de niños entre 6 y 15 años, se apoyan mutuamente para mantenerse alejados del consumo de drogas abogando por un estilo de vida saludable con sus pares y familias.

A través de una campaña de microfinanciación, la red Dianova ha conseguido los fondos necesarios para que Yawo Eugène Etse y George Ocheing Odalo presenten sus trabajos en CoDeS 2019.

Acerca de GRADH

A través del teatro callejero, canciones y cuentos, el Grupo de reflexión de amigos para el desarrollo humano (GRADH) tiene como objetivo educar a la población rural de Togo sobre buenas prácticas de higiene y prevención de enfermedades transmisibles, con el objetivo general de mejorar la salud de la comunidad.

Acerca de Slum Child Foundation

Establecida en 2008, la Fundación Slum Child es una organización sin fines de lucro que apoya a niños y mujeres vulnerables y marginados que viven en asentamientos urbanos pobres, como los barrios marginales de Nairobi, en Kenia.

Acerca de Dianova

Dianova es una red internacional que comprende asociaciones y fundaciones dedicadas al desarrollo de individuos, comunidades y organizaciones a través de una variedad de programas e intervenciones en los sectores social, de salud y humanitario. La red Dianova opera en América, Europa, Asia y África.

Principales afiliaciones

Dianova International tiene estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), está registrada como organización de la sociedad civil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y mantiene relaciones consultivas con UNESCO. Dianova también integra el Consejo Ejecutivo de la Conferencia de ONG en Relación Consultiva con las Naciones Unidas (CoNGO), de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC), del Comité de ONG de Salud Mental, Comité de Viena de ONG sobre drogas (VNGOC) y de NGO Major Group (NGO MG).

