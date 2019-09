Talent Garden presenta su Innovation School en la inauguracíón de su campus de Madrid

Talent Garden, la mayor plataforma de innovación líder en Europa y especializada en la comunidad tecnológica y digital, inauguró ayer su primer campus de Madrid, que cuenta con la Innovation School. Se trata de uno de los institutos educativos más innovadores de Europa, que ofrece cursos en el área de las tecnologías digitales y de la innovación, con un enfoque en transformación digital, marketing, negocios y liderazgo "Nuestro crecimiento se basa en la competitividad y la innovación y éstas, a su vez, en la formación. Es necesario crear una cultura de innovación y para hacerla realidad se necesitan profesionales cualificados, personas que sean capaces de apoyarte en tu día a día. Tenemos que formar a las nuevas generaciones para que se familiaricen con los temas tecnológicos y digitales",afirmó durante la inauguración Davide Dattoli, co-fundador y CEO de Talent Garden.

Solo en 2018, Talent Garden formó en Europa a más de 2.300 profesionales y estudiantes y 1.000 niños, 700 de ellos de forma gratuita, además de impartir programas en más de 70 compañías.

"El sistema tradicional universitario actual no cubre las necesidades del mercado laboral. En la Innovation School formamos talento con capacidades técnicas, frescas y al día, relevantes y adecuadas en el mercado laboral. Todos nuestros programas están basados en esa premisa", explicó Hugo Bourgade, director de Talent Garden Innovation School.

"Creemos que desde la innovación va a nacer el impulso para empezar a rediseñar la economía y la sociedad. Queremos formar talento que tenga un impacto positivo en el mundo, pero que también sea capaz de adaptarse",afirmó Bourgade.

Durante la inauguración, José Luis Rodríguez, consultor en transformación digital dio algunas de las claves sobre las profesiones del futuro. "La definición de los puestos de trabajo tiene cada vez menos sentido. El error es pensar en puestos y no en capacidades laborales”, declaró y añadió que los métodos de aprendizaje tienen que estar dotados de "mayor versatilidad, ser atractivos y capacidad de interacción, orientados a comportamientos y siempre apoyados en la comunidad".

Alejandro González, antes Ingeniero informático en una consultora y ahora Data Scientist en Komons Labs, miembro de la comunidad de emprendedores de Talent Garden en Madrid, vivió en primera persona esa transformación laboral y quiso adaptarse al mercado. "La tecnología es una herramienta y no un fin en sí mismo, es importante no perder esta perspectiva".



El compromiso social es uno de los pilares de la Innovation School, que colabora con empresas y entidades que respetan el medio ambiente y el bienestar de las personas, como Distrito de Castellana Norte (DCN). El proyecto de urbanismo de rediseño del norte de Madrid se ha convertido en uno de los primeros en incorporar un departamento de Compromiso Social. "Cuando hablamos de innovación social, estamos hablando de que el Madrid del futuro se nutra de las mejores ideas. No podemos dejar de comunicarnos con los barrios que nos rodean para incorporar sus necesidades al proyecto y así enriquecerlo", explicó Manuel Rodríguez, responsable de Compromiso Social de DCN.

La Innovation School de Talent Garden está presente en países como Italia, Irlanda, Dinamarca y Austria, entre otros muchos, y llega ahora a Madrid para ofrecer tres programas que comenzarán en noviembre: Code Master, Data Science & IA, y UX Design.