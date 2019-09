Blarlo celebra el Día Internacional de la Traducción con más de 4.000 traductores en su plataforma Comunicae

lunes, 30 de septiembre de 2019, 15:41 h (CET) El Día Internacional de la Traducción se celebra cada año el 30 de septiembre. Traducir siempre ha sido un trabajo con un componente internacional importante; ya que gran parte de las traducciones profesionales que se realizan implica la comunicación entre dos países diferentes. Aunque esto no es siempre así, en España, por ejemplo, es muy frecuente que las traducciones sean a los idiomas autonómicos Desde Blarlo, una plataforma on-line que conecta a traductores de todo el mundo con clientes que necesiten profesionalidad y especialización, han destacado que “el sector crece a pasos agigantados hacia la traducción conectada y globalizada, gracias a la tecnología”. En la actualidad, la compañía cuenta con más de 4.000 traductores, que están ubicados en 101 países diferentes.

El CEO del Blarlo, Carmelo Gayubo, ha explicado que “en nuestro día a día es normal que varios integrantes del equipo que trabajan en el mismo proyecto estén en continentes diferentes, pero conectado durante todo el proceso”.

Nuevas necesidades

A medida que la globalización avanza, las necesidades de los clientes cambian. Cada vez hay más volumen de contenido a traducir y se traduce a más idiomas. Esto ha provocado cambios muy importantes en el desarrollo del trabajo, los equipos de trabajo más grandes y globales, los controles más automáticos y los tiempos y costes mucho más optimizados.

Esto solo se consigue optimizando los flujos de trabajo, con tecnología y disponiendo de una red internacional de traductores. Carmelo Gayubo ha destacado: “en blarlo hablamos más de 97 idiomas diferentes y traducimos a 340 combinaciones de idiomas. Además, sabemos que el sector está cambiando y que la tecnología y la globalización nos lleva a una traducción más conectada y global”.

Día Internacional de la Traducción

El Día Internacional de la Traducción se celebra el 30 de septiembre para conmemora el fallecimiento de Jerónimo de Estridón, traductor de la Biblia y patrón de los traductores. En Blarlo quieren celebrarlo deseando un feliz día a todos los traductores e intérpretes en los 24 idiomas oficiales de la UE.

Búlgaro: Честит ден на Преводача! Checo: ŠÅ¥astný den překladatelů! Croata: Sretan Dan prevoditelja! Danés: Glædelig oversætterdag! Holandés: Fijne Dag van de vertaler! Inglés: Happy Translator's Day! Estonio: Head tõlkijate päeva! Finés: Hyvää kääntäjäpäivää! Francés: Bonne journée des traducteurs! Alemán: Alles Gute zum Internationalen Übersetzertag! Griego: Χαρούμενη ημέρα μεταφραστών! Húngaro: Boldog fordítók napját! Italiano: Buona giornata mondiale della traduzione! Irlandés: Lá Idirnáisiúnta an Aistriúcháin Sona Duit! Letón: Jauku tulkotāju dienu! Lituano: Su vertėjo diena! Maltés: Jum it-Tradutturi t-Tajba! Polaco: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Tłumacza! Portugués: Feliz Dia do Tradutor! Rumano: La mulți ani de Ziua Traducătorului! Eslovaco: Všetko najlepšie ku Dňu prekladateľov! Esloveno: Čestitke ob dnevu prevajalcev! Español: ¡Feliz Día del Traductor! Sueco: Glad översättares dag!

