Delegación congoleña en el próximo Oil & Gas Meeting Day en Malabo

lunes, 30 de septiembre de 2019, 13:33 h (CET) El sector petrolero del Congo ha respondido al llamamiento a la cooperación de Guinea Ecuatorial y participará en el Oil & Gas Meeting Day en Malabo los días 1 y 2 de octubre de 2019. La delegación estará dirigida por el Ministro de Hidrocarburos La participación del Congo en el Oil & Gas Meeting Day se produce en el contexto de una fuerte recuperación dentro de la industria de servicios de África Central. Esta recuperación está cimentada en la fuerte actividad de perforación que se está llevando a cabo en mercados clave como Chad y Gabón, y las excepcionales perspectivas de los proyectos de exploración que se están perforando en toda la región, incluidos los onshore en Congo-Brazzaville.

Este crecimiento del sector del petróleo y gas de África ofrece a las empresas de servicios del continente enormes oportunidades para asociaciones y expansión regional. Como hub de energía y petróleo y gas, África Central es el hogar de varias empresas de servicios autóctonas de proyectos EPC, servicios de apoyo a la perforación e industrias logísticas cuyas perspectivas de crecimiento pueden desbloquearse abriéndose aún más a las mejores asociaciones internacionales y joint-ventures.

Las recientes reformas legales en Congo-Brazzaville, Gabón o Camerún están enviando fuertes señales de que el contenido local será el motor del crecimiento del petróleo y el gas en África Central y el resto del continente en el futuro. Además, los recientes éxitos de exploración y los aumentos de producción en toda la región, especialmente en Guinea Ecuatorial, están brindando las oportunidades adecuadas para que las empresas de servicios locales participen mejor en el desarrollo de la industria. La presencia de Congo-Brazzaville, el tercer mayor productor de petróleo de África subsahariana, en el Oil & Gas Meeting Day muestra que las empresas africanas están abiertas a nuevos mercados y buscan acuerdos que respalden el crecimiento de la industria y creen empleo.

"Bajo el liderazgo de S.E. Jean-Marc Thystère-Tchicaya, Congo ha aumentado con éxito su perfil internacional y se ha comprometido con los mercados mundiales de energía", declaró Nj Ayuk, Presidente Ejecutivo de la Cámara Africana de la Energía y CEO de Centurion Law Group. “Desde su integración en la OPEP y la instalación de la nueva Noumbi FPSO en 2018 hasta la reciente concesión de nuevos PSC a grandes empresas como Total y Lukoil, el Congo está haciendo oír su voz, aumentando su producción e impulsando la exploración. El liderazgo de la industria del país también verá a Brazzaville como anfitrión de la Cumbre de Jefes de Estado de la APPO en febrero de 2020. Esto brinda oportunidades no solo para las empresas congoleñas sino para toda la región” agregó el Sr. Ayuk.

La Cámara Africana de la Energía apoya firmemente el Oil & Gas Meeting Day, un evento que se encuadra dentro del Año Energético organizado por la Alianza Nacional de Empresas de Servicios de Hidrocarburos (NAHSCO - National Alliance of Hydrocarbons Service Companies) de Guinea Ecuatorial. Malabo se ha posicionado como el hub de las empresas de servicios para entablar un debate profundo sobre cómo construir la próxima generación de líderes y empresas africanas de petróleo y gas. La industria de servicios es una gran creadora de empleos y un pilar de la industria mundial de petróleo y gas. A medida que aumenta la cooperación entre los mercados petroleros africanos, la necesidad de que las empresas de servicios intensifiquen su actividad y desarrollen una estrategia agresiva se ha convertido en una necesidad

