Psicofertilidad Natural explica los 5 principales enemigos de las hormonas femeninas

lunes, 30 de septiembre de 2019, 12:45 h (CET) El correcto funcionamiento de las hormonas es vital para tener una buena salud y para poder concebir Tanto el hombre como la mujer tienen hormonas, pero se asocian más a las mujeres porque sufren más desequilibrios en las mismas. Antonia González, embrióloga y CEO DE Psicofertilidad Natural, lo explica.

"En el ciclo menstrual de la mujer, en solo 28 o 30 días, sufrimos picos y valles en varias ocasiones durante el mismo ciclo, suben y bajan hormonas como la FSH, LH, Estradiol y progesterona. Pero, además, en el ciclo de nuestra vida, también lo siguen haciendo. La testosterona baja con la edad, la DHEA también va decreciendo, los estrógenos, mientras que la FSH va aumentando con el tiempo". Esas subidas -agrega-, pero sobre todo esas bajadas, tienen una repercusión en nuestro cuerpo, nos afectan fisiológicamente y emocionalmente".

Hasta aquí todo normal, pero puede complicarse. "Puede que tengamos un exceso o un defecto de una de ellas, y que este hecho altere a todas las demás. Y, por desgracia cada día más mujeres sufren de estos desequilibrios y buena parte de responsabilidad la tiene el estilo de vida moderno", sostiene. "De hecho -continñua-ya podemos verlo en las generaciones que vienen: las niñas cada vez tienen su primer periodo antes, se desarrollan mucho más temprano. Esto no es casualidad tiene una relación con la comida, los tóxicos y la contaminación hormonal".

"Y, por supuesto, todo esto va de la mano de la infertilidad. Dentro de 20 años, se prevé un aumento de la infertilidad que asusta, porque los niños de hoy en día están expuestos a todos estos tóxicos y alteradores hormonales", adiverte. "Y no solo afectará a la fertilidad del futuro, en el presente nos afecta a todos, nos genera fatiga, más problemas digestivos e intestinales, mayor caída de pelo, mucho cansancio, poca energía para afrontar el día a día, cambios de peso, cambios de humor, ansiedad, depresión, ciclos menstruales irregulares e incluso inexistentes, síndrome premenstrual, acné, migrañas, mayor predisposición a padecer diabetes tipo II, problemas de piel, insomnio,etc.", explica la embrióloga.

Una cosa tiene que quedar clara: tener un sistema hormonal equilibrado es sinónimo de Salud.

¿Qué se puede hacer para mejorar la salud hormonal?

La experta lo explica:

Alimentación:

El 50% de lo que se coma en el día deben ser verduras y hortalizas. Son grandes aliadas del hígado, que es el que se encarga de filtrar, y el que debe eliminar los tóxicos y el exceso hormonal del cuerpo.

Añadir 2 o 3 piezas de fruta a diario, preferiblemente entera y no en zumos.

No se toman las suficientes grasas, hace unas décadas se demonizaron las grasas, pero hay que aprender a distinguir las buenas y necesarias de las malas. El aceite de oliva virgen, el aceite de coco, el aguacate, las nueces, almendras, anacardos, huevos, cacao, semillas… son alimentos que deben estar presentes en la alimentación, porque las hormonas necesitan las grasas para poder trabajar bien.

Se consumen demasiados cereales, carbohidratos simples. Las harinas refinadas, el arroz blanco, se deben de sustituir por integrales, pero con control, no deben ser los protagonistas del plato.

Y el mal de este siglo, comer comida procesada, que contiene aceites refinados, grasas saturadas, azúcar, colorantes, conservantes, químicos, hormonas, antibióticos… Ejercicio:

Las personas empiezan a tomarse en serio lo de moverse, en algunos casos quizá en exceso, pero se viene de décadas muy sedentarias, porque cada vez los trabajos son más estáticos, y esta pasividad diaria lleva a enfermar. Hay que moverse todos los días, mínimo 30 minutos, haciendo un ejercicio adecuado a cada persona, y en el caso de realizar un ejercicio de alta intensidad no sobrepasar los 60 minutos. El ejercicio altera el sistema hormona por defecto y por exceso. ​Dormir:

Se duerme poco y mal se ha demostrado que enferma y altera el sistema hormonal, el sistema inmunológico y el nervioso. Se debe dormir entre 7 y 8 horas y preferiblemente a oscuras. Y no vale recuperar el sueño perdido durante el fin de semana, porque el sueño, no se recupera, el daño está hecho. Estrés

Es otro de los grandes enemigos de la era moderna. El estrés es tóxico para las células, hace más frágil al sistema inmunológico y desequilibra las hormonas, llegando a ser el causante de muchas patologías. Hay que dedicar unos minutos cada día a desconectar, la meditación Mindfulness es una gran herramienta. Pero además, aprender a gestionar el estrés diario para convertirlo en algo productivo y no destructivo, y sobre todo, aprender a escuchar al propio cuerpo, no llegar al final del día y sólo ahí ser conscientes de cómo está el cuerpo.

Tóxicos

"Hay que evitar aquello que esté en nuestra mano, los tóxicos, ya que son alteradores hormonales por excelencia, y podemos encontrarlos en todos los lugares de nuestro hogar y nuestro trabajo. En los champús, geles, cosméticos, ropa, menaje del hogar, productos de limpieza, en la comida, envases, etc.", sostiene la embrióloga.

"Realizando pequeños cambios en nuestra vida, de manera gradual podemos conseguir grandes avances y sobre todo vamos a ganar en salud hormonal, que derivará en mejor salud general. En mi consulta diseñamos a medida programas personalizados, justamente para mejorar el sistema hormonal de hombres y mujeres, porque finalmente esto acabará generando un problema de salud general, como la resistencia a la insulina, hipotiroidismo, diabetes tipo II, síndrome metabólico, infertilidad, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico… y prevenir, es curar", concluye.

