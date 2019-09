Atlético y Real Madrid se anulan en un derbi sin brillo Su 0-0 en el Metropolitano sirve a los merengues para conservar el liderato Redacción Siglo XXI

domingo, 29 de septiembre de 2019, 09:35 h (CET)

El Atlético de Madrid y el Real Madrid empataron sin este sábado en el transcurso de la séptima jornada de LaLiga Santander, tras un partido tenso y sin demasiadas ocasiones de peligro en el Wanda Metropolitano, dejando insatisfechos a los locales en su intento de asaltar la primera posición que sigue ostentando el conjunto merengue.

Así, los pupilos de Zinédine Zidane conservaron de manera provisional el liderato de la tabla clasificatoria. Sus 15 puntos, a expensas de lo que haga la Real Sociedad (13) en el turno dominical, sirven para mantenerse por encima del equipo entrenado por Diego Pablo Simeone (14), así como del Granada CF (14) y del FC Barcelona (13).

Tardó en coger ritmo el partido, con bastantes faltas y parones en los compases iniciales. Avisó primero el conjunto local, merced a un disparo raso de João Félix y que se marchó ligeramente cruzado. El joven delantero portugués se desmarcó a la carrera, para recibir un balón en largo de Diego Costa y plantarse en el área defendida por Thibaut Courtois.

João Félix aguantó el esprint y disparó con la diestra, un lance respondido de inmediato por Gareth Bale en la otra punta del campo. El ariete galés, volcado a la banda derecha, recortó hacia dentro para firmar un disparo sin peligro para Jan Oblak. El británico lo volvió a intentar un minuto después, con una galopada que le sirvió para entrar en el área, pero no para encontrar rematador a su centro por abajo.

Bale seguía monopolizando las ofensivas del Real Madrid, la siguiente vez con un cabezazo demasiado alto y a pase de Nacho Fernández, quien había sido de la partida ocupando el puesto de lateral izquierdo en una defensa bien asentada. Esa calma se trasladó a la línea medular, que sufrió poco durante la primera parte a pesar de no llevar el dominio.

Incluso asustó con un par de arreones en ataque, como el protagonizado por Eden Hazard en el minuto 24. El mediapunta belga se vio beneficiado de una salida bien elaborada de sus compañeros desde atrás, pues Fede Valverde había encontrado un hueco por el lateral del inglés Kieran Trippier.

Por ahí se fraguó la jugada y Hazard recibió en el pico del área, habiéndole ganado la espalda a Trippier y regateando a Stefan Savic, que al menos entorpeció el peligroso centro del belga a las cercanías de Oblak. El exdefensa del Tottenham acumulaba trabajo, aunque también desfogaba al Atlético con alguna carrerilla a la línea de fondo.

Su asociación con 'Vitolo' Machín, muy activo ejerciendo de falso 'trequartista', generó ataque para los locales y un par de córners con jugo. A la salida del primero de ellos, con la media hora de encuentro ya cumplida, la pelota acabó a los pies de Thomas Partey y éste centró fuerte y raso hacia la portería de Courtois, que vio el esférico pasar por delante de sus ojos y sin hallar el remate de Diego Costa.

El ariete hispano-brasileño protestó un supuesto agarrón en su intento de llegar al balón, pero el asunto no pasó a mayores y el árbitro se desentendió. Por parte visitante, el alemán Toni Kroos contestó con un zurdazo lejano que atrapó Oblak en dos tiempos, como augurio de una ocasión similar en las filas de los colchoneros.

De nuevo, João Félix acaparó los focos con un potente lanzamiento que se marchó desviado. La acción se había construido entre Thomas y Diego Costa, a razón de dos 'paredes' en la frontal. Como si de un bucle se tratara, Kroos volvió a probar fortuna con otro disparo desde fuera del área; esta vez, con la diestra y mucho más ajustado, poniendo en serios apuros al cancerbero esloveno del Atlético.

Su homólogo madridista también tuvo que intervenir justo antes del descanso, desviando un centro a media altura del omnipresente Trippier. A la espalda de Nacho, que tenía tarjeta amarilla desde bien pronto, el inglés se había formado un nicho por el que se asomaba João Félix y que identificó el 'Cholo' con su primer movimiento de banquillo.

Introdujo en el campo a Ángel Correa, retirando a Vitolo, y lo ubicó precisamente a la vera del '6' merengue. Simeone pretendía que la velocidad del argentino desbordara a su pareja de baile, lo cual dio sus frutos con un testarazo del propio Correa que se marchó por encima del travesaño de Courtois nada más arrancar la segunda mitad del duelo.

Entre los blancos seguía imperando el orden táctico, solo roto por los latigazos de Bale. Cuando corría el minuto 57, el 'expreso' de Cardiff disfrutó de una clara ocasión con un tiro a pie cambiado desde el lado derecho del área colchonera. Con el punto de mira mal calibrado, la mandó a las nubes y eso hizo reaccionar a Simeone, que apostó por Thomas Lemar.

El técnico argentino sacó del campo a Renan Lodi y puso a Saúl Ñíguez como lateral para la izquierda, inquietado desde entonces por las carreras de Bale y por la ayuda que éste pudiera recibir de Luka Modric. El centrocampista croata había salido de refresco para la última media hora y poco a poco entró en rutina, pero sin cuajar una destacada actuación.

Debido a los cambios y al rigor en ambos equipos, el partido bajó decibelios y solo un par de cabezazos despertaron del letargo al Wanda Metropolitano. Primero llegó el del colchonero Saúl, por encima del larguero a la salida de un córner, y a renglón seguido se vio otro mucho más peligroso por parte de Benzema para el Real Madrid.

El delantero francés, que no había gozado de tiros al arco rival, sí que había fabricado muchas jugadas para que se lucieran su compañeros de arriba. El '9' lleva siendo el mejor jugador merengue desde que empezó la temporada y no estaba dispuesto a irse del estadio rojiblanco sin medir a Oblak.

A raíz de un centro lateral y muy bien templado, Benzema se elevó por encima de los centrales y conectó ese cabezazo hacia abajo, como un martillo, y el guardameta esloveno se estiró para mandar la pelota a saque de esquina. Casi sin avisar, el cuadro visitante había tenido ahí una oportunidad estupenda para inaugurar el marcador.

