Los datos del desempleo en agosto de este año son peores que los de años precedentes. El número de desempleados ha aumentado en 54.371 personas y la Seguridad Social ha perdido 213.000 afiliados. Es la mayor pérdida de afiliados en los últimos once años. Si miramos los datos desestacionalizados, los que no tienen en cuenta el efecto del verano, se confirma una ralentización en la creación de empleo. La tendencia que ya se constató en la EPA del segundo trimestre del año se confirma: después de un período de intensa creación de puestos de trabajo, el ritmo baja. Estamos ante una nueva señal de debilidad de nuestra economía. Todavía crecemos con fuerza gracias, sobre todo al gasto público, y no al consumo privado. Pero la desaceleración es un hecho y puede ser peor en un entorno internacional muy conflictivo. Alemania flaquea, el Brexit es más que una amenaza, la guerra comercial ya ha tenido consecuencias y Argentina tiene problemas.



España se ha beneficiado de las políticas monetarias expansivas y de un entorno muy favorable que nos ha hecho olvidar la larga lista de reformas que tenemos pendientes, desde el mercado laboral al sector educativo. Sin Gobierno o con un mal Gobierno, estaremos peor para afrontar unos meses o unos años que, cuando menos, van a ser inciertos.