El respeto a la naturaleza es cosa de todos

No hace mucho quise ponerme en forma y el primer día corrí 20 km. Al día siguiente estaba tan cansado que no pude hacer ni uno. Por otra parte, dice la Biblia que Dios nos atrae hacia sí con lazos de amor, no con las llamas del infierno. Quizás sea verdad que para el año 2100 el nivel del mar suba un metro. Quizás sea cierto lo que dice Greta Thumberg, no digo que no. En lo que no estoy de acuerdo es en utilizar el miedo y las prisas para conseguir un supuesto bien. El temor puede desembocar en el pánico y este en posturas violentas. Y las prisas puede llevarnos al agotamiento y este a la desesperanza. Es mejor cambiar las costumbres de forma individual y paulatinamente porque si en los ríos hay plásticos es porque nosotros los tiramos, etc. Yo que soy padre, en ocasiones he cometido el error de meter miedo a mi hijo para que no haga algo que considero peligroso. A la larga me he dado cuenta de que lo mejor es concienciar del bien y del mal y sobre todo, predicar con el ejemplo. Las actitudes paternalistas son un error en el que históricamente hemos caído en múltiples ocasiones, y las consecuencias son fácilmente analizables. Lo que deberían hacer los gobiernos del mundo es concienciar a través de los medios de comunicación en el respeto al medio ambiente, no en proponer ideologías que solo nos llevan al enfrentamiento...