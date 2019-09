El Real Madrid se luce en Badalona y el Barça sufre para ganar en Santiago

El Real Madrid doblegó este viernes por un claro 69-88 al Joventut y el Barça sufrió para ganar por 86-92 en la cancha del Monbus Obradoiro, mientras que el Kirolbet Baskonia apenas titubeó ante el Movistar Estudiantes (105-82), en partidos correspondientes a la primera jornada de la Liga Endesa.



De tal modo, los pupilos de Pablo Laso vencieron con brillo y, especialmente, a base de triples en el Pavelló Olímpic de Badalona. El escolta Jaycee Carroll sobresalió en el apartado ofensivo, metiendo 17 puntos tras firmar una estadística de cinco aciertos en sus ocho lanzamientos desde más allá de los 6,75 metros.



A pesar de que la 'Penya' aguantó el tipo hasta el descanso (36-41), la puntería de Fabien Causeur y del citado Carroll desesperó al conjunto local, en cuyas filas destacó Klemen Prepelic con 19 puntos. El poderío de Walter Tavares en la 'pintura' selló el buen desempeño de los merengues en el día que Nico Laprovittola volvía al parqué donde hizo las delicias el curso pasado con la camiseta verdinegra.



Por su parte, el Barça no resolvió hasta los compases finales su compromiso en Santiago de Compostela. Aunque los pupilos de Svetislav Pesic tomaron cierta ventaja entre la llegada al descanso (43-46) y el inicio del tercer periodo (45-56, min. 24), los locales no se rindieron y provocaron un desenlace más que apretado.



El juego interior de Dejan Kravic y el acierto del veterano Kostas Vasileiadis desde el triple mantuvieron con vida a un Obradoiro que, ya en el cuarto periodo, llegó a empatar el marcador (71-71) y que incluso metió miedo a los culés con un triple de Álvaro Muñoz para culminar la remontada (76-75) a 05:28 para el bocinazo definitivo.



Pero entonces brilló el fondo de banquillo que tiene este curso el equipo de Pesic, con protagonismo para el ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotic en los tiros libres. Su excelente estadística desde ahí, con 13 encestados de 14, le ayudó a sumar 27 puntos e impidió que el pabellón Multiusos Fontes do Sar viera una remontada completa de sus jugadores.



Además, el Baskonia brindó la primera victoria liguera a su afición con más tranquilidad de lo que parecía al descanso (47-46). Así, el 'Estu' se quedó sin combustible al regreso de vestuarios y lo pagó caro encajando un resultado abultado.



El canterano Darío Brizuela fue lo más destacable del cuadro colegial, anotando 17 puntos en total.



Enfrente, las actuaciones de Tornike Shengelia y de Luca Vildoza sazonaron un buen despliegue del conjunto vitoriano en el segundo tiempo. El pívot georgiano hizo 19 tantos y el base argentino 18, ayudados por la labor de Pierria Henry en el tiro exterior. Con ello, los parciales acumulados de 27-16 y 31-20 sellaron el triunfo local.



Mientras, el UCAM Murcia batió con esfuerzo al Coosur Real Betis, en lo que suponía el regreso de los verdiblancos un año después a la máxima categoría. No obstante, el club murciano le aguó la fiesta al remontar desde el 33-42, que campeaba en el electrónico del Palacio de Deportes a 26 segundos del descanso, hasta el 90-78 de la conclusión.



Sin separación de días en el calendario, la segunda jornada de la Liga ACB 2019/20 comenzará este próximo sábado con los duelos entre MoraBanc Andorra y Montakit Fuenlabrada (18.00 horas) y entre Unicaja de Málaga e Iberostar Tenerife (20.30 horas).