“Cazadora de Demonios”; novela de plural meditación sobre el bien y el mal

La escritora María Beatriz Muñoz Ruiz este 27 de septiembre presentó oficialmente su más reciente obra literaria, titulada: “CAZADORA DE DEMONIOS” es una novela, desbordada en misterio, ficción, realidad, pasión y también donde el bien y mal respiran con singular acento, María enfatiza: “Al principio de la novela naturalmente se nota el bien y el mal, luego conforme va avanzando la historia demuestra que los buenos hacen cosas malas y los malos al final hacen cosas buenas, entonces no son buenos ni malos; es decir cada uno tiene cosas malas y tiene cosas buenas, entonces tan definidos como aparece todo el bien y el mal, en esta novela se demuestra que no aparecen definidos”.



Esta es la historia de una madre que está criando a su hija sola, por qué el padre de la criatura se ha marchado y ella como excelente madre hace todo lo posible para darle lo mejor a su hija de nombre Alexa protagonista principal, en una noche inesperada por defender a su madre misteriosamente descubrió sus grandes poderes, en la vida real muchas personas en plena oscuridad de sus vidas se han enterado de la grandeza que el universo les ha concedido.



En síntesis la autora nos narra: “La niña cuando salía del colegio tenía que irse para el trabajo de la madre, la dejaban estar en el almacén hasta que ella salía de trabajar, trabaja en un bar de camarera, vivían en uno de los barrios más pobres de Nueva York un día iban muy tarde para su casa y en el camino se encontraron con 5 chavalos de ambos sexos, ellas pensaban que eran atracadores de repente cuando se acercaron a ellas eran demonios, los demonios lo que hacían era observar el alma y la persona se quedaba muerta en el suelo, eso hicieron con la mamá de Alexa.



Entonces Alexa de (6 años) se inundó de odio e inició a transformarse y empezó a sacar de sus manos como una especie de nube negra y humo negro, entonces claro los otros cuando se dieron cuenta pues intentaron huir, no terminaron de observar el alma a la madre y le pidieron perdón, fue tanto el odio de Alexa hacia ellos que cogió todo ese humo negro rodeó a todo el grupo, observó su alma y los mató”.

En esta obra el lector copiosamente podrá disfrutar y perderse de un contenido que refleja plural meditación, donde la vida del ser humano está rodeada de luz y oscuridad tanto en ideas como en tiempo, Beatriz dice: “Alexa descubrió que tenía poder y eran unos poderes más fuerte y poderosos que el poder de los 5 chavalos que los habían atacados, en el hospital descubrió que ella era hija de un ser superior, jefe de los demonios, él no sabía que tenía una hija. Alexa estudió para ser una cirujana ella tenía el poder de ver la oscuridad, cada vez que al hospital llegaba una persona que había recibido algún tiro en la cabeza o en otra parte del cuerpo, Alexa perfectamente sabía donde estaba la bala, ella de día era buenísima en su trabajo y por la noche se dedicaba a cazar demonios…”.



Comparto algunas líneas del capítulo ll: —A ver, resulta que los seres oscuros ahora no son malos del todo, los ángeles son malos, pero si alguien es malo para los ángeles… ¿No se convierte en uno de los nuestros, aunque no sea oscuro? —preguntó retóricamente ella, deteniéndose junto a ellos y mirándolos sin saber exactamente qué decisión iba a tomar a continuación. —Él es un ángel y parece ser de los malos, tú eres un demonio y pareces ser de los buenos, así que posiblemente estéis los dos en el mismo punto. Lo que deberíais es darme las gracias por no acabar con los dos en este mismo momento —amenazó Alexa, para que no se les ocurriese protestar de nuevo.



La elegante narrativa de María Beatriz Muñoz, se desplaza en admiración ilimitada, en su obra literaria siempre trasmite un mensaje enriquecedor que todo el que tenga el privilegio de leer sus libros podrá deleitarse mágicamente en cada una de sus líneas, su más reciente ejemplar se identifica por ser un contenido diverso que a través de la ficción nos entrega incontables realidades que diariamente se viven y se sienten por toda la circunferencia terrestre. Si deseas leer completa “Cazadora de Demonios” aquí tienes el link: https://www.amazon.es/dp/1695425057/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_uF5IDbT39TY6Q



Sobre la autora María Beatriz Muñoz Ruiz (Granada, España, 1977) escritora, de novelas románticas, fundadora, directora y responsable de diseño y maquetación, de la Revista cultural One Stop. Que se caracteriza por difundir arte y cultura globalmente de forma gratuita.



Libros publicados: Rosa perfecta: (junio, 2014). Sabores del desierto: (junio 2014). Mis pequeñas poesías: (junio 2014). Magia en las sombras: (noviembre, 2014). Secretos en la nieve: (febrero, 2015). Los hermanos piratas: (enero, 2016). “Cuando el destino nos unió”, primera edición 2013 y segunda edición (junio, 2017), Mía: (Julio, 2018). Alas Prestadas: (octubre, 2018), La reina de fuego: (2019)