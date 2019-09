THU Ceiling Solutions: empresa española nombrada "Ganador Nacional" en una prestigiosa competición europea Comunicae

viernes, 27 de septiembre de 2019, 17:33 h (CET) THU Ceiling Solutions ganadora nacional del European Business Awards (Categoría Growth Strategy), uno de los concursos empresariales más grandes del mundo Esta empresa Valenciana, en funcionamiento desde 1989, fue adquirida por el Grupo Zriser en 2015. A raíz de esto, comienza un cambio de imagen y estrategia en la empresa triplicando desde 2015 a 2019 la cifra de ventas y casi duplicado el numero de trabajadores.

Este año se celebra su 30 aniversario con una previsión de facturación por encima de los 30M€ distribuidos en 3 continentes y más de 15 países. Estas cifras, el compromiso de todo el equipo y el apoyo continuo de la propiedad hicieron de THU la candidata perfecta para ganar el premio nacional a la mejor estrategia de crecimiento 2019.

Elegida entre 2.753 empresas nombradas como "Ones to Watch" en una lista de excelencia empresarial publicada en julio y seleccionada como Ganadora Nacional por un grupo de jueces independientes que incluyen líderes empresariales, políticos y académicos. Es el mejor negocio en España en la categoría de “Mejor estrategia de crecimiento”.

Adrian Tripp, CEO de los European Business Awards dijo: "Este es un logro significativo, THU Ceiling Solutions es un líder sobresaliente en su campo. Ser elegido ganador nacional significa que demuestra una gran innovación, ética y éxito y es uno de los mejores negocios de Europa. Se le desea a THU la mejor de las suertes en la ronda final".

THU Ceiling Solutions se dirigirá a Varsovia, Polonia los días 3 y 4 de diciembre para completar una ronda final de jurado y asistir tanto a una Cumbre para participar en asuntos de negocios, como a la Ceremonia de Gala donde se anunciarán los ganadores de cada categoría a nivel Europeo de los Premios de Negocios 2019.

Los European Business Awards están en su 12º año y su objetivo principal es apoyar el desarrollo de una comunidad empresarial más fuerte y exitosa en toda Europa. Este año consideró a más de 120.000 empresas de 33 países.

Para más información de prensa o para estudios de caso/entrevistas, ponerse en contacto enviando un email a Marketing@thu.es o llamando al número de teléfono 961340544. También se puede visitar su página web www.thu.es.

