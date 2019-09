Talent Garden inaugura su primer campus en Madrid Comunicae

viernes, 27 de septiembre de 2019, 15:37 h (CET) Talent Garden, la mayor plataforma de innovación líder en Europa y especializada en la comunidad tecnológica y digital, ha inaugurado esta mañana su primer campus de Madrid "Este es el campus número 26 de Europa de Talent Garden, y uno de los más grandes que hemos abierto. Hemos apostado por España porque creemos que hay mucho potencial para seguir creciendo", ha afirmado Davide Dattoli, co-fundador y CEO de Talent Garden.

Esta visión sobre el potencial de España como hub de emprendimiento lo han compartido todos los participantes al acto, como la Secretaria de Estado de la España Global. "Desde fuera se nos percibe como un país tradicional, más que moderno. Pero España es un país innovador, líder en muchos campos, como la sanidad o la transformación digital de los servicios públicos, donde nos situamos como el cuarto mejor país de Europa. Nuestra fibra óptica es la envidia de los alemanes y no olvidemos que somos la décima potencia mundial en energías renovables", ha destacado Irene Lozano. Por su parte, Ángel Niño, Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, ha rememorado sus aventuras como emprendedor y destacado "la importancia de la colaboración público-privada y la puesta en marcha de iniciativas como ésta para posicionar a Madrid como la capital de innovación de Europa. El momento de innovar es ahora".

Sin embargo, para hacer de ello una realidad parece que todavía queda mucho trabajo por hacer. Así opinan el presidente de Cabify Europa, Mariano Silveyra, y el Director General de N26 España, Francisco Sierra. Este último ha afirmado que "aunque nos pese, España no está entre los 25 países más innovadores del mundo. El talento se va de aquí porque prefiere innovar fuera, todavía no estamos cerca de ser el número uno, pero estamos en ello".

Para el presidente de Cabify Europa, buena parte de la culpa recae en los problemas de regulación a los que se enfrentan startups disruptivas como la suya. "España tiene uno de los mercados más regulados del planeta, pero la innovación tiene que poder trascender para que nadie la frene”, ha asegurado, apoyado por el Director General de N26, que ha ido más allá, aseverando que “la regulación tiene que fomentar la innovación". Algo que ha corroborado Beatriz Remón, Chief Digital Officer & Ecosystem de IBM: "la regulación no debería parar la innovación, sino todo lo contrario. Vivimos en un momento de revolución tecnológica y la colaboración es clave. La teoría del heliocentrismo está ya en la prehistoria, ahora es vital la capacidad de adaptarse al entorno´.

Todos los participantes en el acto han coincidido en que gran parte del apoyo que necesitan los emprendedores es una red y un ecosistema fuerte. "Este campus servirá para conectar el ecosistema digital y tecnológico de España a Europa”, ha declarado Isabel Salazar, Country Manager de Talent Garden España, que ha comparado la compañía como el 'Tinder de la innovación'.

Alberto Levy, catalogado como un 'Innovation Evangelist' por World Economic Forum y Harvard Business Review Summit, ha alentado a los asistentes a ser ´inconformistas, alborotadores, diferentes, valientes, inadaptados, resilientes y soñadores´.

"Esto es una llamada a todo el talento español más innovador. Talent Garden trae a España la mayor red europea digital de tecnología y emprendimiento. Madrid es la primera de las muchas ciudades donde queremos establecer más centros de Talent Garden", ha destacado Dattoli.

Situado cerca de la Estación de Atocha, el nuevo campus tiene 5.000 m2 y cuenta con 317 puestos de trabajo, diversas salas para eventos, así como aulas para su Innovation School.

Por la tarde, la inauguración de Talent Garden continúa con la presentación de la Innovation School, uno de los institutos educativos más innovadores de Europa, que ofrece cursos en el área de las tecnologías digitales y de la innovación, con un enfoque en transformación digital, marketing, negocios y liderazgo.

Tras esta presentación, será el turno para las ponencias de empresas como IBM, Arsys y Amadeus Ventures. Así, Jacobo Garnacho, Data & AI Business Development de IBM, hablará sobre las posibilidades abiertas de la Inteligencia Artificial, Marta Pinho, Investment Manager de Amadeus Ventures, sobre este nuevo proyecto de su compañía, y José María Baquero, Senior Developer de Arsys, sobre cómo elegir el mejor gestor de contenidos para un eCommerce.

