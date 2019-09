100 viviendas de Casaktua en Lleida con precios adaptados al presupuesto de los millennials Comunicae

viernes, 27 de septiembre de 2019, 15:21 h (CET) Según el V Estudio de Casaktua, el 51% de los jóvenes que están buscando un nuevo inmueble reconoce que no encuentra uno que pueda pagar Para ayudarles a acceder al mercado de la vivienda, el portal inmobiliario lanza en Lleida una campaña con inmuebles a un precio medio de 77.700€ y una superficie media de 113 m2.

El V Estudio de Casaktua.com revela que el 36% de los jóvenes de entre 25 y 35 años está buscando un nuevo inmueble: el 20% en propiedad y el 16% en alquiler. Sin embargo, de los que se mudan de alquiler, el 62% reconoce que en realidad preferiría comprar, pero sus circunstancias económicas no se lo permiten.

A los bajos salarios y menguada capacidad de ahorro se une el incremento en el precio de la vivienda. En este sentido, el 51% de estos jóvenes afirma que no está encontrando un inmueble que pueda pagar o que se adapte a lo que está buscando (45%).

Los millennials que tienen intención de alquilar a corto o medio plazo tienen un presupuesto mayoritario de entre 300€ y 600€/mensuales (54%). El 28% lo fija en los 601€-1.000€ y el 10% en menos de 300€. El resto estaría dispuesto a pagar más de 1.000€. No obstante, el 57% considera que vivir en alquiler es tirar el dinero.

Para los que buscan comprar, el presupuesto es de 100.000€ -150.000€ (29%), de 50.000€-100.000€ (24%) y de 150.000€-200.000€ (23%). El resto eligen precios inferiores a los 50.000€ o de más de 200.000€.

Para ayudar a los jóvenes ilerdenses en el acceso a un nuevo inmueble, Casaktua.com ha lanzado en esta provincia una campaña de viviendas adaptada a su presupuesto, compuesta por 100 activos de entre 50.000€ y 150.000€.

Se trata de pisos, chalés y dúplex, principalmente, con un precio medio de 77.700€, 113 m2 de superficie media y 3 dormitorios de promedio.

A nivel nacional, la promoción incluye 2.500 activos con un coste medio de 84.000€, 106 m2 de promedio y 3 habitaciones de media.

Las comunidades con mayor oferta son Andalucía (580 inmuebles), Cataluña (360), Comunidad Valenciana (320), Aragón (300), Castilla-La Mancha (180), Castilla y León (140), Galicia (100), Región de Murcia (70), Comunidad de Madrid (60), La Rioja (60), Islas Canarias (60), Extremadura (50) y Asturias (50). Por provincias, Lleida, Zaragoza, Almería, Barcelona, Castellón, Guadalajara, Tarragona y Valencia son las ubicaciones con más inmuebles incluidos en la campaña, con más de un centenar de viviendas.

En concreto, La Rioja (73.100€), Región de Murcia (75.900€), Asturias (76.900€), Andalucía (78.100€) y Aragón (81.200€) se corresponden con las regiones con el precio más asequible de esta promoción.

Los millennials creen que la ley hipotecaria no les beneficia

La nueva ley hipotecaria está dando mucho que hablar. Sobre todo, en lo que respecta a cómo su aplicación podría estar afectando al acceso de los jóvenes millennials (25-35 años) a una vivienda en propiedad. La normativa, que incluye claves tan interesantes como la reducción de gastos para el prestatario, la desaparición de las cláusulas suelo, la rebaja de las comisiones de amortización o el papel del notario como aliado del comprador, también acarrea un endurecimiento de las condiciones de concesión de hipotecas.

Y es que el documento exige, entre otras cosas, un estudio más profundo de la solvencia actual y futura del comprador. En este sentido, los jóvenes son los más perjudicados. Su capacidad de ahorro es más restringida y, por ello, no es de extrañar que, en el V Estudio de Casaktua.com, el 61% de las personas de entre 25 y 35 años haya reconocido que la ley hipotecaria no les beneficia en absoluto a la hora de comprar un nuevo inmueble.

El acceso a la vivienda en propiedad sigue siendo un auténtico reto para la población millennial. En su último análisis, el portal inmobiliario ha obtenido datos tan interesantes como que, a pesar de que 2019 se está caracterizando por la moderación del crecimiento del mercado de la vivienda, el 87% de estos jóvenes considera que se están cometiendo los mismos errores del pasado y que los precios de compra (85%) y alquiler (88%) seguirán incrementándose.

