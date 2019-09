Las extensiones de pestañas son las protagonistas en Estética Bilbao Comunicae

viernes, 27 de septiembre de 2019, 15:33 h (CET) Minuto a minuto la belleza se convierte en algo más relevante para las mujeres, y el mercado de la estética crece lanzando nuevos tratamientos que buscan perfeccionar los rasgos; es así como las extensiones de pestañas se han convertido en una tendencia que no para de crecer Las pestañas no solo cumplen un rol medico protegiendo a los ojos, sino que además con el paso del tiempo han ido tomando relevancia y convertido en un símbolo de belleza.

Si se piensa en años anteriores, no demasiado, sino hace unos 10 años atrás; era común ver como las mujeres usaban pestañas postizas, en especial las celebridades. Pero se conocen los inconvenientes de las mismas, no solo que se ven artificiales, sino que además son incomodas porque hay que ponerlas y sacarlas todo el tiempo.

Tras la idea continua de tener pestañas largas y tupidas, el mercado de la estética lanzó al mercado un nuevo tratamiento conocido como extensiones de pestañas. “Es un tratamiento indoloro y seguro que no daña las pestañas propias y el resultado es perfecto y natural”, refieren desde Estética Bilbao.

Sin duda alguna, la eficacia de las extensiones de pestañas ha logrado que se conviertan en una tendencia y que todas las mujeres quieran utilizarlas. Más aún por la facilidad con la que se lleva a cabo el tratamiento, siempre mediante la intervención de un profesional para evitar cualquier tipo de efecto secundario, teniendo en cuenta que el área de aplicación es muy sensible.

Son varios los tipos de materiales que se utilizan para las extensiones y cada centro de estética elige el estándar que va a usar de acuerdo también a las necesidades de cada una de sus clientas. Desde Estética en Bilbao aclaran que ellos utilizan pestañas de seda Premium porque es el material más inocuo, da resultados más naturales y no dañan las pestañas originales.

“Utilizamos la técnica pelo a pelo para lograr un efecto 3D y mayor naturalidad en la colocación, se coloca un racimo de pestañas de seda Premium sobre cada pestaña natural. Lo que permiten la técnica junto con el material es poder lograr diferentes volúmenes, largos y curvaturas”, aclaran desde el centro estético.

Por el momento, el tratamiento de extensiones de pestañas parece ser el más eficaz y solicitado para lograr un efecto de volumen y curva pero a su vez natural. Esto permite también eliminar el uso constante de rímel y otros cosméticos que las mujeres deben utilizar para levantar y tupir las pestañas.

Es importante recalcar la intervención de un profesional con experiencia para que los resultados sean de excelencia y sin ningún tipo de riesgo para el ojo o la piel.

“Ya no hay excusas para tener las pestañas perfectas” Aseguran desde EsteticaBilbao.es, y es que el tratamiento es rápido y accesible para todas las mujeres que quieran enmarcar su mirada con pestañas pobladas, tupidas y con volumen.

Sobre Estética en Bilbao

Es un centro estético ubicado en Bilbao, formado por un equipo de profesionales con experiencia y trayectoria en el mundo de la estética. Sus resultados de excelencia han logrado formar una carrera y perfecta inserción en el mercado.

No solo son especialistas en las extensiones de pestañas, sino que también se enfocan en todo tipo de tratamientos faciales, manicura, pedicura y depilación.

Más información en https://www.esteticabilbao.es/

