SproutWorld cambia las reglas del juego en la industria de la publicidad contra el plástico

viernes, 27 de septiembre de 2019, 15:13 h (CET) En plena actualidad de conciencia medioambiental y lucha contra el plástico, desde SproutWorld (www.sproutworld.com), fabricante eco friendly de los únicos lápices plantables del mundo, propone un cambio en la industria de los productos promocionales caracterizada por productos económicos llenos de plástico y perjudiciales para el medio ambiente Hace seis años una pequeña empresa descubrió un nicho de mercado con el lápiz plantable. Hoy, la compañía danesa SproutWorld, con más de 18 millones de bolígrafos Sprout plantables vendidos y clientes como Disney, Marriott, Coca Cola, o IKEA , es un factor clave en una industria en crecimiento como lo es la del marketing y artículos promocionales.

Según SproutWorld la industria del marketing cada ves es más consciente del cambio de mentalidad de los consumidores. Por ello cada día se presentan nuevas alternativas para este mercado del producto promocional. Hasta ahora el 100% de los artículos promocionales que se utilizan por las grandes compañías han estado fabricados exclusivamente en plástico. Esto ya está cambiando.

Repensar o perder impulso

Michael Stausholm fundador de Sprout World explica, "La industria de los productos promocionales es un negocio que puede perder impulso si no repensamos y nos adaptamos para satisfacer el creciente número de consumidores conscientes que exigen más sostenibilidad y transparencia". Esto es así porque cada vez más consumidores comienzan a pensar: ¿realmente necesito este bolígrafo, llavero o imán? ¿En qué consiste el artículo promocional y cómo se hace? Y si es de plástico, ¿qué dice eso al respecto? Hasta hace poco, parecía que había habido una competencia en la que sólo importaban el precio y la cantidad. La huella ecológica del artículo promocional ha sido completamente ignorada hasta ahora, tanto antes como después de su uso. Pero esto está empezando a cambiar ".

Gran parte del plástico a granel y de los productos plásticos se fabrican en Asia en condiciones de trabajo inaceptables y con el uso de productos químicos nocivos.

SproutWorld explica que los bolígrafo de plástico siguen siendo uno de los artículos de venta más vendidos. Todos los días se producen alrededor de 135 millones de bolígrafos de plástico en todo el mundo, muchos de ellos productos promocionales impresos con logotipos de empresa. Michael Stausholm y su compañía, Sprout, quieren contrarrestar esta gran cantidad de plástico ofreciendo una alternativa más original y sostenible, que impulsa a toda la industria en una dirección más ecológica.

La demanda de productos sostenibles y ecológicos está aumentando

La empresa Sprout World de Stausholms ha vendido más de 18 millones de lápices plantables en los últimos seis años. Esto significa que se han creado potencialmente 18 millones de nuevas plantas que se han traído de vuelta al planeta, plantas que crecen de la basura y los tocones de lápices.

No solo los consumidores privados están comprando los lápices Sprout. De hecho, la mayoría de las ventas, alrededor del 80%, las realizan empresas y organizaciones que graban su logotipo y usan el lápiz como obsequio o regalo promocional. Y esta demanda está creciendo.

En 2018, los ingresos de Sprout fueron de 3.5 millones de dólares, y se espera que superen los 5 millones durante 2019.

Los clientes son tanto agencias de publicidad como clientes directos. Los clientes de Sprout también incluyen celebridades como Michelle Obama, que vende los lápices Sprout como producto que acompaña el lanzamiento de su libro, o Richard Branson, quien considera que los lápices son sostenibles.

Ya sea como regalo de despedida a los huéspedes de grandes resorts por todo el mundo o grandes marcas como Coca Cola, Ikea, Disney, Guess o Porsche utilizan los lápices plantables en campañas para llamar la atención sobre algunas de sus iniciativas sostenibles. Algunos incluso usan lápices Sprout como tarjetas de visita con nombres grabados y direcciones de correo electrónico.

¿Qué importancia tienen los productos promocionales sostenibles?

"No pretendemos salvar el mundo, pero inspiramos acciones más ecológicas". Las personas cada vez se conciencian más de que pueden marcar la diferencia con pasos muy pequeños y simples, como cambiar un bolígrafo por un lápiz Sprout. Si tenemos la oportunidad de reemplazar el plástico en algún lugar, deberíamos hacerlo. Y si podemos orientar a las empresas y la industria publicitaria en una dirección mejor y más ecológica, tendremos éxito ", concluye el fundador de SproutWorld.

Estos paquetes de lápices Sprout y más se pueden comprar en Amazon: https://sproutworld.com/buy-sprout-pencil-on-amazon/sprout-pencil-on-amazon-spain/

