Mary Kay lanza la iniciativa Women's Entrepreneurship Accelerator

viernes, 27 de septiembre de 2019, 14:33 h (CET) Esta colaboración estratégica invertirá en el emprendimiento femenino alrededor del mundo Mary Kay Inc., una de las principales compañías enfocadas en la defensa del empoderamiento y el emprendimiento de las mujeres, acaba de anunciar el Women´s Entrepreneurship Accelerator (Acelerador del Emprendimiento de las Mujeres), una iniciativa que cuenta con múltiples socios y que ha sido diseñada para inspirar, educar y empoderar a las mujeres emprendedoras de todo el mundo. Sin barreras calificativas para participar, la innovadora iniciativa es una colaboración estratégica desarrollada junto con la consulta de seis agencias de las Naciones Unidas: ONU Mujeres, Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones (UNOP), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Centro de Comercio Internacional (ITC) , El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Women´s Entrepreneurship Accelerator (Acelerador del Emprendimiento de las Mujeres) ofrecerá un plan de estudios digital guiado, complementado con un aprendizaje y tutoría sobre el terreno. Además, servirá como plataforma de defensa para eliminar los obstáculos empresariales para las mujeres, que van desde la alfabetización digital hasta la reforma legal, permitiendo a las mujeres participar plenamente en el crecimiento de sus economías locales y nacionales. Esta iniciativa respaldará los esfuerzos mundiales para alentar a las compañías a establecer y ampliar las relaciones con las empresas que son propiedad de mujeres, incluyendo la contratación corporativa. La futura expansión del programa incluirá oportunidades de financiación accesibles para las mujeres que completen el plan de estudios.

"Mary Kay ha empoderado a las mujeres a través del espíritu empresarial y ha apoyado sus aspiraciones de seguridad financiera e independencia durante más de 56 años", dijo Deborah Gibbins, Directora de Operaciones de Mary Kay. "Las organizaciones del sector público y privado deben trabajar juntas para garantizar que todas las mujeres empresarias tengan acceso a las herramientas y la educación necesarias para hacer realidad sus sueños de independencia económica, elevando a sus familias y sus comunidades".

Inicialmente, el Women´s Entrepreneurship Accelerator (Acelerador del Emprendimiento de las Mujeres) estará disponible en seis idiomas, siendo en un futuro ampliable a medida que el programa se expanda a 192 países. Además, convocará también un comité asesor de empresarios, celebridades y defensores para supervisar la expansión y promoción del programa.

“Una mujer informada con dinero en el bolsillo, es una mujer empoderada. Con el creciente número de mujeres innovadoras activas hoy en día, el emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres están en fuerte aumento ", dijo Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. "Los defensores de todo el mundo que están uniendo fuerzas para crear el programa Women´s Entrepreneurship Accelerator permitirán que más mujeres que nunca se conviertan en emprendedoras conocedoras, que cultivan la independencia financiera y apoyan a sus comunidades locales"

"En el ITC esperamos unirnos al Women´s Entrepreneurship Accelerator a través de nuestra Iniciativa SheTrades para lograr un progreso real en el logro del ODS 5 para empoderar a todas las mujeres y niñas", dijo Arancha González, Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional. "Con esta asociación, capacitaremos a las mujeres y a las niñas para que persigan sus sueños de emprendimiento, y las dotaremos de las habilidades necesarias para convertir esos sueños en éxitos empresariales".

El Women´s Entrepreneurship Accelerator (Acelerador del Emprendimiento de las Mujeres) es el último de una serie de pasos recientes llevados a cabo por Mary Kay para empoderar a las mujeres y mejorar sus vidas en todo el mundo. A principios de este año, Mary Kay incluyó su nombre en una lista creciente de empresas y corporaciones que se comprometieron con los Principios de Empoderamiento de las Mujeres, un proyecto conjunto del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ONU Mujeres, desarrollado con el objeto de enfatizar el caso de negocio para la acción corporativa que promoverá la igualdad de género. Mary Kay forma parte también del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mary Kay patrocinará WE Empower UN SDG Challenge, la primera competición global de negocios para mujeres emprendedoras convocada por la reconocida diseñadora de moda Diane von Furstenberg.

Para conocer más sobre la iniciativa Women’s Entrepreneurship Accelerator, se puede visitar www.WE-accelerate.com.

