Schneider Electric prevé alcanzar su objetivo de neutralidad del carbono cinco años antes de lo previsto

viernes, 27 de septiembre de 2019, 14:17 h (CET) La compañía trabaja para que sus operaciones sean de cero emisiones en los próximos años y se compromete con el bienestar energético de las comunidades más desfavorecidas Schneider Electric anuncia en la Semana del Clima que su compromiso con la neutralidad del carbono continúa en aumento con la finalidad de combatir la causa principal del calentamiento global. La compañía está dispuesta a alcanzar la neutralidad del carbón a lo largo de su ecosistema en los próximos cinco años, y no en los diez años previstos anteriormente; así como conseguir que sus operaciones sean de cero emisiones para 2030 y comprometerse con los proveedores por una cadena de suministro limpia para 2050.

De acuerdo con Jean-Pascal Tricoire, presidente y CEO de Schneider Electric, “el cambio climático es la mayor amenaza para la salud y el bienestar de nuestra sociedad. Debemos trabajar juntos para reducir nuestras emisiones de carbono y detener el aumento de la temperatura”. Para el máximo responsable de la compañía, la cuestión climática es de vital importancia. “Nuestro compromiso con la neutralidad del carbono se ve reflejado en nuestras decisiones comerciales y administrativas, pero necesitamos seguir insistiendo y hacerlo más rápido”, declara.

Tricoire asegura que Schneider Electric no solo está intensificando sus compromisos del carbono y adelantándose al cumplimiento de sus objetivos, sino que también está instando al resto de actores a tomar mejores medidas para reducir las emisiones y establecer prácticas comerciales más sostenibles. Según el presidente y CEO de la compañía, “la finalidad es preparar el escenario para un mundo posterior al carbono”.

Objetivo: energía limpia y asequible

Schneider Electric ha establecido varias redes de seguridad para garantizar que las comunidades no se vean afectadas negativamente durante este periodo de transición. El programa Access to Energy de la empresa proporcionará electricidad a 80 millones de personas para 2030 y capacitará a más de un millón de personas desfavorecidas para 2025.

Para ello, la compañía cuenta con dos vehículos de inversión destinados a financiar startups de carácter inclusivo, es decir, cuya actividad contribuye a la energía limpia y asequible. Mediante esta estrategia de financiación, Schneider Electric busca aumentar el número de hogares y pequeñas y medianas empresas conectadas a la red en áreas remotas (África, India y el sudeste asiático), así como disminuir el número de viviendas que sufren pobreza energética en Europa.

“El acceso a la energía es un derecho humano básico, pero también es crucial que tengamos en cuenta los efectos del consumo de energía en el medio ambiente”, indica Tricoire. “Debemos encontrar formas de lograr que las poblaciones pobres en energía accedan a ella y permitir que se desarrollen de un modo sostenible”.

La innovación y la colaboración son clave

“Comprometerse con la neutralidad del carbono en toda nuestra cadena de suministro es una tarea desafiante que requiere que las empresas desarrollen nuevos modelos de colaboración con proveedores, socios y clientes”, expone Gilles Vermot Desroches, director de sostenibilidad de Schneider Electric. “El cambio climático solo puede superarse mediante la innovación y la colaboración, y Schneider Electric continuará liderando el camino con productos y servicios que ayudarán a lograr un progreso significativo respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, señala.

Schneider Electric ha adoptado un enfoque colaborativo para las soluciones ambientales con productos, soluciones y servicios que las empresas pueden utilizar en todas las etapas de su camino hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, el programa interno Smart Factory aplica las soluciones EcoStruxure de Schneider en toda su cadena de suministro global, tratándose de un método infalible para impulsar la eficiencia operativa y energética. Además, la compañía ha lanzado recientemente Schneider Electric Exchange, una plataforma de crowdsourcing para ideas innovadoras capaces de abordar desafíos en el ecosistema energético.

Schneider Electric también refuerza su contribución al SDG17 (United Nations Global Compact) uniéndose a la iniciativa Business Ambition for 1.5 ºC, que aborda soluciones escalables y replicables para que las empresas resuelvan un futuro neto, y al colectivo Global Compact LEAD.

Para obtener más información sobre los objetivos de sostenibilidad de Schneider Electric y varias ofertas de productos, visitar https://sdreport.se.com/en

Sobre Schneider Electric

Schneider Electric lidera la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización para hogares, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias.

Presente en más de 100 países ofrece soluciones punteras e integrales en gestión de energía - media tensión, baja tensión y energía en entornos críticos-, así como en sistemas de automatización que aúnan energía, automatización y software.

En su ecosistema global, colaboran con la mayor comunidad de partners, integradores y comunidades de desarrolladores que trabajan sobre su plataforma abierta para ofrecer control y eficiencia operativa en tiempo real.

Creen que grandes personas y grandes partners hacen de Schneider Electric una gran empresa. Su compromiso con la innovación, la diversidad y la sostenibilidad garantiza que “Life Is On” en todas partes, para todos y en cualquier momento.

