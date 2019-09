Fashion Concept GmbH: Jeremy Meeks para conquistar el mundo de la moda

Se está viviendo una época de revolución social y tecnológica. Fashion Concept GmbH no sólo es pionera, sino que también ha podido firmar un acuerdo con uno de los iconos de la industria de la moda, el antiguo "hot felon" Jeremy Meeks Fashion Concept GmbH se centra en el comercio internacional de productos textiles. Mediante el uso de materiales sostenibles y la promoción de la inversión en nuevas tecnologías, la empresa pretende garantizar la disponibilidad a largo plazo de una moda respetuosa con el medio ambiente.

El objetivo de la empresa es establecer nuevos estándares de sostenibilidad. Para reforzar este objetivo, Fashion Concept acaba de firmar un acuerdo de 15 millones de dólares con Jeremy Meeks para desarrollar su propia marca.

Para Meeks, que ha estado presente regularmente en la pasarela de varios diseñadores de moda, esta colaboración supone un mayor perfil y un público más amplio, ya que no sólo será un top model, sino que también comercializará su propia marca de moda. No es sólo este mega acuerdo el que marca un hito en la carrera de Jeremy; su vida privada también está en auge. Recientemente fue fotografiado con una actriz muy conocida.



Pero las cosas no sólo están en auge para Jeremy. Fashion Concept GmbH, con su enfoque en tecnologías excepcionalmente innovadoras y sostenibles, está haciendo un movimiento audaz con este acuerdo, ya que busca impulsar el cambio en la industria de la moda. Fashion Concept tiene como objetivo expandir el crecimiento de las marcas de moda y estilo de vida.

Cada año se generan mayores ingresos en el mercado alemán de la moda, en el comercio minorista y, en particular, a través del comercio en línea; los inversores privados también tendrán pronto la oportunidad de beneficiarse de este crecimiento. Los márgenes de beneficio, a menudo de hasta un 30%, serán de especial interés para los inversores.

Este es precisamente el segmento de mercado en el que Fashion Concept está presente. En el comercio internacional, la empresa ha experimentado un crecimiento de casi el 300% en sus ventas sólo en los últimos dos años. La empresa ya está obteniendo beneficios en la compra, ya que puede acceder a sus propias instalaciones de producción en Turquía. Además, mercancías como textiles y accesorios de muchos de los principales fabricantes se producen y compran en condiciones muy favorables. La posibilidad de comprar en grandes cantidades permite ahorrar hasta un 90%.

La empresa tiene previsto adquirir más marcas textiles de primera línea en 2020. Esto no sólo ampliará significativamente su oferta de productos, sino que también tendrá un impacto directo en los precios.

El grupo trabaja con numerosos distribuidores, lo que le permite elegir en todo momento el canal de comercialización más eficiente para sus productos. De esta manera, puede maximizar los ingresos de la venta rápida de su mercancía.



La empresa no depende de préstamos bancarios, sino que utiliza préstamos subordinados, bonos, derechos de participación en beneficios y participaciones sin voto para las personas que pueden beneficiarse directamente del crecimiento de la empresa con una rentabilidad fija, que actualmente se sitúa entre el tres y el cinco por ciento.