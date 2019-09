Dos másteres de IQS, reconocidos por el ranking mundial QS Masters Rankings 2020

IQS, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull y centro universitario que ofrece dobles titulaciones únicas para cursar estudios del área de gestión de empresas conjuntamente con titulaciones del área científico-técnica, ha sido reconocido nuevamente en dos de sus programas de másteres por el QS World University Rankings – Masters Rankings 2020, uno de los índices más prestigiosos a nivel mundial en el ámbito de los másteres universitarios.





El Master in Global Entrepreneurial Management es reconocido en la categoría de Masters in Management (MIM) y el programa dual Master in International Marketing in a Digital Environment / Master in International Marketing & Sales Management en la categoría de Masters in Marketing (MMK).





QS analiza diferentes factores entre los que destacan la empleabilidad y el desarrollo profesional de los graduados, la relación entre el precio del programa y las posibilidades y proyección salarial y otros aspectos como la diversidad de los participantes. Los dos másteres de IQS School of Management han obtenido resultados muy superiores a la media obtenida por el conjunto de másteres de sus respectivas categorías en dos de los indicadores clave. Estos indicadores son, por una parte, el éxito y proyección profesional de los graduados y, por otra, el value for money entendido como medida de valor que relaciona el precio de matrícula del programa con aspectos relacionados con el crecimiento salarial y la progresión profesional esperada.





Además de los destacados resultados obtenidos en estos dos indicadores, el Master in Global Entrepreneurial Management ha superado también a la media de másteres en otro aspecto clave como es la diversidad de sus participantes. Este programa se imparte conjuntamente con la Universidad USF de San Francisco (USA) y la Universidad Católica Fu Jen de Taipei (Taiwan). El programa se desarrolla de forma intensiva durante 12 meses de forma secuencial en Barcelona, de septiembre a diciembre; en Taipei, de enero a abril; y en San Francisco, de mayo a agosto.





IQS School of Management sigue acumulando reconocimientos internacionales

Los dos másteres seleccionados forman parte de la oferta formativa de IQS School of Management, la facultad universitaria de IQS dedicada a la formación en gestión y administración empresarial. Así, además del reconocimiento internacional de QS World University Rankings – Masters Rankings, el Master in Global Entrepreneurial Management también ha sido reconocido por otros índices internacionales de calidad educativa como el de Financial Times y de THE (Times Higher Education).





Sobre IQS

IQS, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, está configurado actualmente por dos facultades universitarias: IQS School of Engineering e IQS School of Management; por IQS Executive Education, que ofrece formación especializada a los profesionales y a las empresas; por la división IQS Tech Transfer, a través de la que realiza investigación, innovación y transferencia de tecnología para las industrias y empresas; y por IQS Tech Factory, que impulsa la cultura emprendedora y apoya a la creación de nuevas empresas de base científica tecnológicas. Todo ello con el soporte de un importante grupo de empresas a través de la Fundación Empresas IQS. La misión de IQS es la formación integral de personas con actitudes, conocimientos y habilidades que las capaciten e impulsen hacia su desarrollo personal y profesional. Por su tradición científica, IQS ofrece estudios de Grado, Dobles Grados, Máster y Doctorado en el área de la Química e Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Biotecnología, Bioingeniería y Farmacia a través de IQS School of Engineering y en Administración y Dirección de Empresas y en las áreas del Marketing, Contabilidad y Finanzas a través de IQS School of Management.





Para más información sobre IQS, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://www.iqs.edu/es