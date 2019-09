PHC Software presenta la primera edición del Presupuesto Participativo PHC Comunicae

viernes, 27 de septiembre de 2019, 13:41 h (CET) Todos los trabajadores de la multinacional podrán participar en la toma de decisiones para mejorar la experiencia en el puesto de trabajo PHC Software, desarrollador de soluciones de gestión empresarial, anuncia el lanzamiento de la primera edición del Presupuesto Participativo PHC Internacional. Esta nueva iniciativa llevada a cabo por la empresa permite a los trabajadores participar activamente en la toma de decisiones para elegir un conjunto de iniciativas internas que desarrollará la multinacional en todos los países en los que opera y que estarán destinadas a mejorar la calidad del espacio de trabajo.

El presupuesto participativo es una práctica pionera en el mundo empresarial que aumenta los niveles de inclusión a través de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa. De esta forma, se invita a los más de 200 empleados de PHC a proponer iniciativas, de acuerdo con unos requisitos establecidos previamente. Estas iniciativas serán sometidas posteriormente a votación interna, con el compromiso de la empresa de implementar y llevar a cabo la propuesta que resulte ganadora al año siguiente.

Para Luís Antunes, Director de Recursos Humanos de PHC Software, es fundamental “involucrar a los empleados en las decisiones de la empresa. Esto contribuye a aumentar los niveles de motivación y a satisfacer las necesidades reales de todos los miembros de PHC. Con iniciativas como esta, damos otro paso importante para construir una de las mejores experiencias laborales, es decir, buscamos lograr lo que llamamos best experience at work”.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta y el compromiso de PHC con la actitud de lograr la felicidad en el trabajo, donde la empresa pretende ser un referente y donde ha destacado con distintos premios y proyectos en este ámbito.

El Presupuesto Participativo ya está en marcha. El proyecto será llevado a cabo de forma internacional y se pondrá en práctica en las oficinas de PHC Software en Madrid, Lisboa, Oporto, Lima y Maputo.

