viernes, 27 de septiembre de 2019, 10:57 h (CET) Con el fin de reflexionar, esta muestra ofrece imágenes de catorce obras finalizadas en la capital ciudadrealeña, en la última década, periodo con total ausencia de convocatorias de premios de arquitectura a nivel provincial y regional. En el Colegio de Arquitectos de Ciudad Real hasta el próximo 31 de diciembre Ya se puede visitar, desde el pasado 9 de septiembre, la exposición “POSOS”, albergada en el vestíbulo del Colegio de Arquitectos de Ciudad Real, y compuesta por catorce fotografías de gran tamaño, 100 x 70 cm, y alta resolución, que han sido seleccionadas por jóvenes arquitectos colegiados, y que en un futuro podría completarse con los mejores ejemplos de arquitectura contemporánea a nivel provincial.

Con el fin de reflexionar, esta muestra ofrece imágenes de obras arquitectónicas finalizadas en la capital ciudadrealeña, en la última década, periodo con total ausencia de convocatorias de premios de arquitectura a nivel provincial y regional, motivo por el cual el Colegio de Arquitectos ha querido dejar constancia de los trabajos realizados durante este intervalo de tiempo.

La selección de las obras ha sido inspirada por las acepciones de la palabra que da título a la muestra “POSOS”. Posos como “las huellas construidas que deja en el espíritu el sufrimiento del ejercicio de una profesión” la de los arquitectos, identificada últimamente con el exceso especulativo y financiero. Posos como “conjunto de partículas suspendidas en el fondo de un recipiente” donde las particular son las construcciones suspendidas en el tiempo y posadas sobre el recipiente de la periferia urbana. Posos como “descanso o pausa”, al igual que la pausa que ha sufrido el sector de la construcción entre 2009 y 2019. Y posos como “la señal que deja una cosa cuando cambia de estado”, señal que deja la arquitectura de cada época.

El Colegio de Arquitectos de Ciudad Real propone el recorrido por una selección de obra pública y privada que expuesta supone una aproximación de la cosecha constructiva de una década en la que se pone de manifiesto la ruptura con los grandes mitos y el cambio de paradigma, en cuanto a lo arquitectónicamente correcto.

En un ambiente anti-arquitectónico, donde se quiere prescindir de la arquitectura y ante una profesión bajo mínimos, en la que los jóvenes arquitectos emigran o buscan nuevas salidas, no constructivas, aprovechando su rica formación, el termino PO-S.O.S, además, quiere ser una llamada de atención que advierta del peligro que corre la arquitectura como arte social y motor de cambios.

Los jóvenes arquitectos mandan una POS-data, para que cada uno saque sus propias conclusiones:

“Los posos de café pueden tener usos caseros como tinción de la madera, servir como ambientadores o jabón corporal. También pueden utilizarse industrialmente en la producción de biogás o para el tratamiento de aguas residuales”

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, desde las 8:00 h hasta las 15:00 h.

