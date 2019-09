Héctor R. Paz: Invitado de Honor en Conferencia Global del GEDC Santiago de Chile ​Su misión es servir como una red global de decanos de ingeniería y aprovechar las fortalezas colectivas para el avance de la educación e investigación en ingeniería Peter Tase

viernes, 27 de septiembre de 2019, 11:28 h (CET) El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Prof. Ing. Héctor R. Paz, participará en la Conferencia Mundial del Consejo Global de Decanos de Ingeniería (GEDC), que se desarrollará del 20 al 23 de octubre en la Pontificia Universidad Católica de Chile.



Especialmente invitado por la Secretaría Ejecutiva del GEDC, el Ing. Héctor Paz expondrá sobre el funcionamiento y los actuales logros académicos en la UNSE, en un auditorio conformado por rectores y decanos de carreras de Ingeniería provenientes de los cinco continentes.



Esta Conferencia anual está organizada y auspiciada por la Pontificia Universidad Católica de Chile en cooperación con los Directivos de GEDC y la Universidad Técnica Federico Santa María. El tema central de la conferencia será “Mente, corazón y manos: la ingeniería buscando impacto con un propósito”.



Se pondrá especial énfasis en la integración de puntos de vista para un conocimiento más comprensivo, abarcando desde las ciencias sociales hasta nuestra mirada más convencional de las ciencias naturales y la ingeniería.



La visión del Global Engineering Deans Council (GEDC) es mejorar las capacidades de los decanos de ingeniería para transformar las escuelas en apoyo de las sociedades en una economía global.



Su misión es servir como una red global de decanos de ingeniería y aprovechar las fortalezas colectivas para el avance de la educación e investigación en ingeniería. La red del Consejo incluye más de 500 líderes y partes interesadas que representan a más de 40 países de todos los continentes.



El Rector Héctor Paz, ha participado en el pasado en el Foro Mundial de Educación en Ingeniería (WEEF), organizado por la American University in Dubai, Emiratos Árabes Unidos (Diciembre 2014), en cooperación con la Federación Internacional de Sociedades de Educación en Ingeniería y el GEDC.



En la anterioridad el Rector de la UNSE, Héctor R. Paz, ha ejercido los siguientes cargos: Director Alterno del Departamento Académico de Obras Viales (2001 – 2013); Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (2001 – 2005); Vice Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (2005 – 2009); Coordinador del CODINOA (Consejo de Decanos de Ingeniería del NOA) (2012 – 2013); Vocal de la Comisión de Presupuesto, Planeamiento e Infraestructura del CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería) (2010 – 2011); Secretario de la Comisión de Presupuesto, Planeamiento e Infraestructura del CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería) (2011 – 2012); Presidente de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Relaciones Institucionales del CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería) (2012 – 2013); Secretario General del CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería) (2013 – 2014); Presidente del CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, 2014 – 2015); Presidente de la ASIBEI (Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería) (2014 – 2015).



El Rector de la UNSE ha sido Expositor en foros provinciales, nacionales e internacionales, sobre temáticas de las Ciencias Exactas, Ingeniería y Gestión de la Educación Superior. Además tiene amplia experiencia profesional en la Gestión de Instituciones Educativas a Nivel Provincial, Nacional y Gestión Universitaria. El Rector Héctor R. Paz, tiene como especialidad la ingeniería vial, incluyendo al: Diseño Geométrico de Carretera; Ingeniería de Tránsito; Formación de Recursos Humanos en Ciencia; Tecnología y Desarrollo Regional; Métodos Numéricos y Computacionales en Ingeniería. Además es Profesor Superior en Filosofía y Pedagogía. Su próxima participación en la Conferencia Global del GEDC (Octubre, 2019) en la Ciudad de Santiago de Chile, es una única oportunidad para promover los logros institucionales y académicos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, bajo la magnífica gestión del Sr. Rector Héctor R. Paz.

