A las inesperadas pretensiones Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

viernes, 27 de septiembre de 2019, 10:55 h (CET) No vamos descubrir el mundo a estas alturas y edad.

Tener ya tuvieron mucho tiempo... Ahora con sus cargas, déjenme en paz.

No viene a cuento su amor ahora que nada soy ni les seré.

Moriré sola en cualquier esquina, pero al menos sé como moriré.



Para un rapero que admiro, Canserbero, El Can, El Chamo González, Ser Vero.

