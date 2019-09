Juan Carlos Castro, el primer hispano en vender 50.000€ on stage, desvela su técnica en "Misión 6 Cifras" Comunicae

viernes, 27 de septiembre de 2019, 09:01 h (CET) El próximo 5 y 6 de Octubre, Juan Carlos Castro, encabeza el evento internacional "Misión 6 Cifras" en Madrid, en el que descubrirá la técnica para convertirse en un experto en ventas en el escenario, incluso sin experiencia previa y, con ello, incrementar los ingresos exponencialmente La Cita es el próximo 5 y 6 de octubre en Madrid, un evento de referencia para todos aquellos profesionales que pretendan convertirse en un experto en ventas de alto valor.

En “Misión 6 Cifras”, los asistentes aprenderán cómo incrementar sus ingresos de forma exponencial convirtiéndose en oradores estrella sobre el escenario, incluso si no se cuenta con experiencia previa y erradicando todo tipo de fobia a hablar en público.

El evento es recomendado para emprendedores, conferencistas, coaches, profesionales, expertos en marketing online, terapeutas y para todo aquel que busque hacer crecer sus negocios, proyectos, y mejorar radicalmente su calidad de vida.

Juan Carlos Castro, el organizador de este evento, es un referente mundial en ventas on stage. Es el primer hispano en vender programas de hasta 50 000 euros sobre el escenario; CEO de la Escuela Internacional de Neurotrainers; autor de diversos libros best seller en Amazon; y creador del eficaz sistema de ventas denominado: Método 6X6 Venta On Stage.

Durante dos días se podrá aprender, en un ambiente de Networking, de grandes ponentes en el área de ventas y neuromarketing, entre ellos: David sobrino, referente internacional en neuromarketing, experto en estrategias de venta vía WhatsApp y creador de su propio método de venta por dicha plataforma; Alejandro Novás, referente internacional de marketing online, experto en embudos de marketing y webinarios de ventas premium, y Master Certificado Internacional Neurotrainer; y Pedro García, experto en marketing financiero y certificado Internacional Neurotrainer.

El objetivo es que los asistentes conozcan y, posteriormente puedan aplicar, todos los elementos necesarios para facturar más ingresos, hablando sobre un tema en el que sean expertos y por el que sientan un genuino interés. Se trata de una capacitación especializada completamente práctica, que ya ha hecho facturar más de un millón de euros a sus alumnos en los últimos 6 meses.

Sin duda, se trata de una gran oportunidad … ¿quién puede resistirse a tan golosa Misión?

Pueden consultarse todos los detalles en la página web del evento.

