Máster en Emprendimiento e Innovación de EAE: las claves para emprender en colaboración con Babson College Comunicae

jueves, 26 de septiembre de 2019, 17:33 h (CET) Babson College ofrece los mejores programas del mundo en emprendimiento, según los rankings de Financial Times, Entrepreneur Magazine o The Princeton Review El Máster en Emprendimiento e Innovación de EAE Business School (www.eae.es) da las claves de cómo crear y lanzar startups, cómo diseñar una estrategia de negocio y business plan y cómo potenciar una nueva empresa. El máster destaca porque se imparte en colaboración con Babson College, una de las principales instituciones educativas mundiales centradas en el ecosistema emprendedor, a través del programa “Babson Collaborative”, del que EAE es miembro.

El programa no solo prepara a los estudiantes para lanzar su propio negocio sino también para desempeñar puestos de trabajo como Director de Ecosistemas Emprendedores, Gestor de acelaradoras de negocios, Responsable de I+D+i, Responsable de Innovación e Intraemprendimiento, Gestor de equipos innovadores, Responsable de nuevas líneas de negocio, divisiones o spin-off de empresas existentes, consultor de creación de empresas y procesos de innovación o Business angel.

Colaboración con Babson College y el EAE Lab

La colaboración de EAE con Babson College también incluye la posibilidad, al finalizar el período lectivo, de realizar un Entrepreneurship Residential Program en la prestigiosa universidad americana. Babson College ofrece los mejores programas del mundo en emprendimiento, según los rankings generalistas de referencia como Financial Times, y según los rankings especializados, como Entrepreneur Magazine o The Princeton Review.

Por otro lado, a través de la incubadora EAE Lab, EAE Business School ayuda a desarrollar los negocios de los estudiantes e identificar sus ventajas competitivas para hacerlos crecer. El mejor proyecto, según la evaluación del claustro y un tribunal, recibirá el Premio de Emprendimiento e Innovación que consta de 10.000 euros.

Los directores del programa

Los directores del master son Lluís Soldevila en el campus de Barcelona e Ignacio Santamartina en el de Madrid. Lluís Soldevila es consultor y formador en actitudes de alto rendimiento, acelerador de personas y goal sherpa; PDD por IESE e Ingeniero Superior en Informática por la UPC. Por su parte, Ignacio Santamartina es Director Financiero en Berkeley Minera España; Director de proyectos en IDIMAS Gestión; Gerente de la Fundación Bases; European Master in Law and Economics por la Unión Europea, con formación específica en Comercio Exterior, ICEX; Project Manager, PMP; Finanzas Corporativas, IE; Executive Negotiation, IE.

El plan de estudio se estructura en las major de Entrepreneurship, que incluye Design Thinking, Creación de valor mediante modelos de negocio, escenario de futuro y transformación digital; Innovación, gestión de la innovación y Project management y metodologías ágiles; herramientas de gestión empresarial, internacionalización, aspectos jurídicos, financiación de proyectos empresariales, marketing y recursos humanos; el minor y el Trabajo Final de Máster.

EAE destaca en emprendeduría según el ranking de Bloomberg

El prestigioso ranking norteramericano Bloomberg Businessweek, elaborado por la conocida revista económica, ha hecho público parte de los resultados de las encuestas realizadas a los antiguos alumnos de MBA, graduados entre 2010 y 2012, de las Escuelas de Negocio participantes en el ranking. Según la encuesta, EAE Business School es la tercera escuela de mundo con más antiguos alumnos de MBA que han creado una empresa tras su paso por las aulas durante ese periodo.

EAE comparte posición con IE Business School y se sitúa, en este campo, por delante de prestigiosas escuelas como Stanford u Oxford. Este dato se ha obtenido de las 15.050 encuestas de antiguos alumnos de distintas escuelas de negocios del mundo que han participado en el ranking. La opinión de los alumni cuenta un 30% en la elaboración del ranking final, que se publicará el próximo mes de diciembre.

Además de las encuestas a los alumni, para la elaboración del ranking, se han realizado encuestas a estudiantes, que computan un 15% en el resultado global y a los empleadores que han reclutado en las escuelas de negocio participantes en el ranking. El ranking también contempla el porcentaje de graduados que obtuvieron un empleo a tiempo completo los tres meses posteriores a la graduación (10%), y el salario inicial tras realizar el MBA (10%).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.