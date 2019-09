Diez años después de la muerte de Mercedes Sosa, su legado sigue brillando, según Anette Christensen Comunicae

jueves, 26 de septiembre de 2019, 17:09 h (CET) ‘Mercedes Sosa – Más que una Canción’ es una nueva biografía que rinde homenaje a la cantante argentina de fama mundial que falleció el 4 de octubre del 2009 Ahora, diez años después de su muerte, la autora danesa, Anette Christensen, rinde homenaje a Mercedes Sosa en una nueva biografía que revela cómo una niña criada en una familia pobre de la clase trabajadora india cantó a su manera para lograr influir. Christensen explora el secreto detrás del notable impacto de Sosa y dibuja un perfil psicológico que revela cómo la educación, las circunstancias políticas y las tragedias personales de Sosa formaron su vida y su carrera.

Según Christensen, Mercedes Sosa es más relevante que nunca, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo. "La integridad, el coraje y la solidaridad de Sosa la convierten en un modelo a seguir que señala el camino hacia un mundo más enfático y compasivo. Sosa despierta y revoluciona nuestros corazones y nuestra conciencia. Ella nos inspira a convertirnos en mejores personas, a hacer de este mundo un lugar mejor y mas justo para todos. El mundo tiene una necesidad desesperada de líderes genuinos y auténticos que utilizan su impacto para servir a las personas y no a sus propios intereses. Es por eso que Mercedes Sosa es más relevante que nunca. Mercedes Sosa era más que una canción. Fue la voz de la esperanza para muchos", dice Christensen.

Christensen escuchó sobre Mercedes Sosa en las noticias el 4 de octubre de 2009, el mismo día en que murió la artista. Aún así, el encuentro con ‘La Negra’ cambió la vida de la autora. Christensen se ha sumergido en el universo de la música y el amor de Sosa durante diez años.

Mercedes Sosa - Más de una canción está disponible en Casa del Libro, El Corte Inglés, fnac y librerías locales en toda España.

Adhesiones de Fabián Matus, hijo de Mercedes Sosa y presidente de la Fundación Mercedes Sosa:

"En este trabajo encontrarás una nueva y conmovedora perspectiva de nuestra amada Mercedes. Es un sincero y afectuoso tributo en honor de la vida de mi madre".

La página de Facebook de Anette Christensen es una plataforma internacional con más de 16.000 personas que comparten su pasión por La Negra. Anette puede contactarse en https://www.facebook.com/AnetteChristensenAuthor/

Los miembros de la prensa pueden solicitar una copia gratuita para su revisión contactando al editor: info@bod.com.es

Más información y contacto en: https://www.mercedes-sosa.com mercedessosa1935@gmail.com Facebook/AnetteChristensenAuthor.com

Datos sobre el libro

Titulo: Mercedes Sosa – Más que una Canción

Subtítulo: Un homenaje a ‘La Negra', la voz de Latinoamérica (1935 – 2009)

Autora: Anette Christensen

Editorial: BoD

Fecha de publicación: El 4 de octubre del 2019

Género: No ficción: Biografía/Historias verdaderas de supervivencia, integridad y heroísmo Número de páginas: 160

Fotos: 8 fotos/5 bocetos de la autora.

ISBN Libro electrónico: 9788799821631

ISBN Libro impresa: 9788413265872

Precio: eBook 5.95 €/ libro impreso 9.95 €

Edición abreviada del décimo aniversario del título original, Mercedes Sosa, La Voz de la Esperanza

