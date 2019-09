Piano Marketing ayuda a las empresas para optimizar su presencia en Internet Comunicae

jueves, 26 de septiembre de 2019, 16:31 h (CET) Desde hace unos años, invertir en SEO se ha convertido en la manera más práctica de posicionar un sitio web en Internet. Las empresas han visto en ello un punto fuerte y, aunque esta labor de marketing digital ha ido creciendo, no todo el mundo fue consciente de ello desde el primer momento Desde hace unos años, invertir en SEO se ha convertido en la manera más práctica de posicionar un sitio web en Internet. Las empresas han visto en ello un punto fuerte y, aunque esta labor de marketing digital ha ido creciendo, no todo el mundo fue consciente de ello desde el primer momento.

En la actualidad, debido a la importancia de tener presencia en la Red, es imprescindible emplear buenas prácticas de SEO para atraer a clientes y consolidar la presencia de una empresa en Internet, pues la experiencia de años ha demostrado que en la gran mayoría de los casos, una empresa que no está bien posicionada en Internet pierde notoriedad, frente a aquellas de la competencia que no solo aparecen en los primeros resultados de búsqueda, cuando los usuarios consultan sobre productos o servicios que les interesan, sino que además gozan de buena reputación en los comentarios digitales.

Su siglas en inglés, Search Engine Optimization (SEO), vienen a significar: Optimización para motores de búsqueda. La agencia de marketing digital, Piano Marketing, está especializada en orientar a las empresas sobre las prácticas de SEO Granada, las cuales les permiten liderar los resultados de búsqueda de sus sectores correspondientes en Google, tanto en Granada como en su provincia, aunque también expande sus servicios a otras localidades dentro y fuera de España. Desde la propia agencia se trabaja para mejorar aquellas estrategias de SEO que posibilitan a las empresas disponer de un buen posicionamiento en Internet, tales como el diseño web adecuado, la usabilidad de las páginas web, el marketing de contenidos, la gestión de redes sociales y el análisis de las palabras clave a posicionar, así como del tráfico web diario, entre otros aspectos influyentes en el SEO.

Las ventajas principales por las que profesionales del SEO a nivel mundial recomiendan aplicar estas estrategias en las empresas, y cuidar que se trate de una labor continua, son las siguientes:

Atracción de visitas al sitio web de la empresa, con la certeza de que son de calidad y satisfacen la búsqueda de un público objetivo, capaz de generar incluso conversiones rentables desde las propias páginas web.

Aumento y mantenimiento, a largo plazo, de visitas a aquellas páginas web que más le convenga a la empresa.

Facilidad para planificar la inversión realizada sobre las estrategias, teniendo en cuenta el tiempo que se quiere dedicar a ello y los recursos, tanto humanos como técnicos, con los que se desea contar.

Posibilidad de ir generando marca, así como mejorando la reputación en Internet sobre la empresa, tan importante para las consultas que realicen los usuarios.

Posicionamiento más alto que el de otras empresas de la competencia, siempre y cuando se realice a tiempo, ya que estas otras empresas ya estarán trabajando sobre sus estrategias pertinentes para intentar ir por delante.

Rentabilidad para la empresa, dado que a largo plazo es desde el propio sitio web de la empresa desde donde se pueden respaldar las acciones de esta y dar a conocer toda la información sobre su filosofía, productos y servicios.

Generación de ventas online que aporten ingresos directamente desde el sitio web de la empresa, con el beneficio que además supone que Google detecte esta actividad de comercio electrónico, contribuyendo asimismo a ir elevando y manteniendo el buen nivel de posicionamiento. En definitiva, poner en manos de profesionales las estrategias SEO para una empresa, es la manera más rápida de afianzar su imagen de marca ante el público y aumentar de manera notoria sus ingresos.

