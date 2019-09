Riot Games confirma que creará una escena competitiva para Tácticas Maestras en 2020 Comunicae

jueves, 26 de septiembre de 2019, 13:43 h (CET) La compañía informa de que el número de jugadores simultáneos en hora punta de League of Legends a nivel mundial ha crecido un 30% al incorporar este modo de juego. Son más de 33 millones de jugadores cada mes en Tácticas Maestras Riot Games ha querido aprovechar esta semana tras el lanzamiento del parche 9.19 de Tácticas Maestras para dar más datos sobre este exitoso modo de juego de League of Legends. Según explican, han empezado a trabajar en planes bastante importantes para hacer que esta sea una experiencia en la que los jugadores quieran invertir tiempo durante años.

Para ello, Riot confirma que creará una escena competitiva para Tácticas Maestras a partir de 2020. La proporción de partidas clasificatorias y normales de Tácticas Maestras es de 4 a 1, y el modo es increíblemente popular en algunas de las regiones más competitivas, como Corea.

Asimismo, la desarrolladora ha desvelado que hay más de 33 millones de jugadores cada mes en este modo de juego. Entre todos ellos, han conseguido llegar a un total de 1.725.000.000 horas de juego desde el lanzamiento, de las cuales 720.000.000 son en los últimos 30 días,

Por otro lado, la media global de jugadores simultáneos en hora punta de League of Legends a nivel mundial aumentó un 30 % cuando se lanzó Tácticas Maestras. Según Riot, esta tendencia continúa actualmente.

La región con más jugadores de League of Legends y horas de juego es China (con diferencia). Dicha región experimentó una subida del 35 % de las horas de juego totales tras el lanzamiento de Tácticas Maestras, subida que se sigue manteniendo meses después.

“Ha sido una experiencia increíble hasta ahora. En nombre de todo el equipo de Tácticas Maestras, queremos agradeceros vuestra paciencia, pasión y dedicación mientras arreglábamos los problemas de estos últimos meses. Muchísimas gracias a quienes habéis hecho colas de 36 horas en la beta para poder jugar, quienes soportasteis los primeros errores tras el lanzamiento y quienes nos habéis enviado comentarios para mejorar el modo. Nos hace mucha ilusión seguir desarrollando este juego con vosotros, y nos morimos de ganas de escuchar las historias que podréis contar sobre vuestra experiencia con Tácticas Maestras dentro de unos años”, explica Richard Henkel, jefe de producción de Tácticas Maestras.

Tácticas Maestras es un juego de estrategia que pertenece al género autobattler y en el que 8 jugadores compiten por reclutar el equipo más poderoso para ser el último superviviente.

