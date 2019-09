La colaboración y el impulso de la nueva economía, claves para impulsar la Agenda 2030 a nivel municipal y local Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 17:57 h (CET) La jornada #Municipios2030, organizada por NESI Forum el mismo día que los ODS cumplen su cuarto aniversario, destaca la necesidad de apostar por la innovación social y movilizar a la ciudadanía para avanzar en el desarrollo sostenible a nivel local. Durante su celebración se ha debatido la necesidad de crear una Red de Municipios por una Nueva Economía La colaboración, la implicación ciudadana y el trabajo en red de los diferentes agentes sociales resultan claves para impulsar la Agenda 2030 a nivel municipal y local. Así lo han manifestado los ponentes de la Jornada ‘#Municipios2030. Las Nuevas Economías y la Innovación Social como herramientas locales para alcanzar los ODS’, organizada por NESI Forum (Foro de Nueva Economía e Innovación Social), que se ha celebrado hoy en el Impact Hub Piamonte de Madrid.

"Hoy, 25 de septiembre, se cumplen cuatro años de la aprobación de la Agenda 2030, la primera agenda internacional que nos conecta con un lenguaje universal como el del desarrollo sostenible. Se trata de una agenda de valores. Ahora es el momento de implementar, actuar y colaborar para construir entre todos el mundo en el que queremos vivir", ha indicado Federico Buyolo, director de la Oficina de la Alta Comisionada para la Agenda 2030 en España, durante la inauguración del evento.

Por su parte, Javier Cortés, jefe de Participación Local en el Programa de Ciudades del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ha considerado que "los ODS han coincidido con un cambio de paradigma que nos invita a construir un mundo mejor. Para ello es necesario avanzar de manera exponencial para lograr los cambios sistémicos que necesitamos para transformar la economía a medio y largo plazo con foco en lo social y el bienestar común".

El presidente de la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL), Fernando Nebreda, ha asegurado que "las nuevas economías son aliadas de las entidades y agencias de desarrollo local, porque nos ayudan a afrontar los retos locales promoviendo la inclusión sociolaboral, la aparición de un modelo de emprendimiento basado en las personas y el aprovechamiento de los recursos".

Por último, Diego Isabel, co-fundador y director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social, ha animado a los ayuntamientos, municipios y entidades de desarrollo local a apostar por la nueva economía para cumplir con los ODS a través de la innovación social, la nueva economía, el impulso de lo local y el trabajo en red: "Debemos tener coraje para que no nos identifiquen como la generación que acabó con el planeta, sino como la generación que fue capaz de colaborar y cambiar el modelo económico poniendo por delante la vida, junto con las personas, en nuestro hogar llamado Tierra. De aquí surge la idea de crear una Red de Municipios por una Nueva Economía, que se dedique a la formación de técnicos y el intercambio de buenas prácticas de cara a alcanzar los ODS".

La jornada ha contado con la colaboración de Impact Hub Madrid, la Oficina del Alto Comisionado Español para la Agenda 2030, la Red Española de Pacto Mundial, REDEL, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Fundación Kaleidos, la Asociación de Empresas Triple Balance (SANNAS) y BIKOnsulting.

Impulso local

En #Municipios2030, representantes municipales han analizado el papel de las entidades locales como actores clave en la consecución de la Agenda 2030. Ruth Sarabia, concejala delegada del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, ha compartido la experiencia de la ciudad, que desde hace 20 años busca su transformación apostando por la innovación y el impacto social, "sensibilizando, formando y creando red entre todas las administraciones públicas, la ciudadanía, sociedad civil y empresas". Asimismo, ha recordado que Málaga adaptó en 2018 su Plan Estratégico a los ODS para medir su contribución a la Agenda 2030.

Los grupos de desarrollo local también son un ejemplo de integración de los ODS. Cristina Roa, gerente de la asociación Tierra Estella Desarrollo Rural (TEDER), explicó cómo desde 1996 trabajan por favorecer el desarrollo económico y social de esta comarca navarra: "A través de la metodología Leader fomentamos la cooperación, la creación de redes, el trabajo transversal y la colaboración público-privada. Con los ODS hemos tratado de analizar cuál sería el impacto de las pymes y emprendedores que forman parte de nuestro grupo y nos quedamos sorprendidos del impacto que tenemos entre todos", ha asegurado.

Jesús Alquézar, director de Zaragoza Activa, entidad dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza, ha destacado que esta organización promueve "la creación de ecosistemas de emprendimiento e innovación social para mejorar la vida de las personas y de la ciudad, apostando por la formación", y ahora han vinculado su actividad y programas a los ODS para tener mayor impacto. Por su parte, José Ramón Sobrón, gerente de la Fundación Kaleidos, ha presentado la ‘Guía Local por una Nueva Economía: Cómo transitar en nuestras ciudades y territorios hacia unas nuevas relaciones económicas’, animando a los municipios a "liderar desde la nueva economía y lo local lo que significan los ODS y su impacto en la ciudadanía".

Ejemplos prácticos

En #Municipios2030 también se ha analizado la aplicación práctica de las nuevas economías y la innovación social a diferentes áreas de gestión municipal para la consecución de los ODS. Iñaki Alonso, fundador y director de SATT Arquitectos, ha hablado sobre ‘Urbanismo y movilidad en el siglo XXI’. Valle Molina, coordinadora de Experiencia NESI, ha dado las claves para ‘Movilizar a la ciudadana alrededor de los ODS’ y cómo involucrar a los jóvenes en la transformación de la economía local y la Agenda 2030. Antonio González, CEO de Impact Hub Madrid, ha ahondado en la necesidad de ‘Colaboración, emprendimiento social e inversión de impacto’. Finalmente, Nicola Cerantola, fundador de Ecologing, ha tratado la oportunidad de la ‘Economía circular aplicada a la gestión local’.

Para concluir la jornada, Javier Goikoetxea e Iván del Caz, cofundadores de Bikonsulting y coordinadores de NESI Local Hubs, han realizado un ejercicio práctico de nuevas economías adaptadas a ejemplos reales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las nuevas motos eléctricas llegan a Barcelona con ePTV-Moving People Frenar los signos del envejecimiento facial es posible con el sistema de belleza 180º de Nu Skin Las mejores vitaminas para el invierno, por vitaminas.cc Un reloj para cada tipo de persona, por derelojes.org Las bandejas que no deben faltar en ningún hogar, por Bandejas.info