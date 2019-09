Las nuevas motos eléctricas llegan a Barcelona con ePTV-Moving People Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 18:00 h (CET) Coincidiendo con las restricciones que a partir de enero limitaran, e incluso prohibirán, en función de la contaminación, el acceso a las ciudades, la conocida empresa de Barcelona, ePTV-BikeBoard, SL, especializada en la distribución, venta y reparación de todo tipo de vehículos eléctricos de movilidad personal, está entrando de lleno en el mundo de las scooters eléctricas de uso urbano, e incorpora, a las motos que ya distribuye, la nueva Strada 20th Una motocicleta que destaca por ser un scooter eléctrico con una batería de 72 V y 85 Ah, que con una potencia de 5.000W, y un motor DC de tambor Brushless directo, proporciona una velocidad de 90 km/h, con una autonomía de casi 100 km.

La nueva Strada 20th, que comercializa ePTV, destaca de su antecesora en el diseño, con unas líneas más agresivas y mejores acabados, y en su tecnología, con unas prestaciones superiores a las de su antecesora.

Según comenta su COO, Alex Butuev, las motos que distribuyen desde ePTV son cada vez más atractivas, con mejores prestaciones y más económicas que las del resto de distribuidores de motos y ciclomotores, siendo una excelente opción, y la mejor alternativa, para circular por la ciudad en estos momentos en que se preveen restricciones a la entrada y a la circulación de motos que contaminen en la ciudad de Barcelona.

A la pregunta de si contempla nuevas incorporaciones de vehículos a su catálogo actual Alex Butuev indica que tienen un amplio catálogo de vehículos de movilidad personal, conocidos en la actualidad como VMP, y que distribuyen todo tipo de patinetes eléctricos, bicicletas, monociclos, hoverboards, etc, pero que los planes más inmediatos de ePTV también pasan por comercializar todo tipo de ciclomotores y motocicletas, así como una nueva gama de coches y furgonetas eléctricas, incluyendo turismos y, sobre todo, vehículos de reparto y de carga, a unos precios muy competitivos y con unas prestaciones realmente incréibles y que, inicialmente, van a ofrecer a ayuntamientos y empresas municipales para que estos reduzcan cada vez más sus flotas de vehículos contaminantes.

También augura que, en breve, sumaran a su catálogo de distribución vehículos 4x4 aptos para terrenos donde no llegan los vehículos todoterreno convencionales; un tipo de vehículos dirigido mayoritariamente a servicios de emergencias, que trabajen en entornos complicados (zonas rurales, montaña, etc) y a empresas del sector de turismo rural.

Cualquier persona o empresa interesada puede contactar con ePTV a través de su web corporativa en www.eptv-bikeboard.es , o ver la Strada 20th en su tienda on-line en www.eptv.es, o ir a verla y probarla concertando una visita en los teléfonos de contacto que se indican a continuación:

937 379 878 / 932 218 613 / 652 330 088

Direcciones con atención personalizada:

ePTV-Diagonal ShowRoom - Exposición y Venta

Avda. Diagonal 84 Local 5, 08019 Barcelona

Diagonal Mar i el Front Marítimo del Poblenou

ePTV-Marina Exposición - Venta - Taller

C/ Marina 57-59 Local 3, 08019 Barcelona

Vila Olímpica - Ciutadella

ePTV-Pallars Centro Logístico - Workshop

C/ Pallars 403 Nave 3, 08019 Barcelona

Distrito 22@ - Diagonal Mar

ePTV-Selva de Mar Taller Vehículos Eléctricos

C/ Selva de Mar 53, 08019 Barcelona

Provençals del Poblenou

