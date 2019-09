Las mejores máscaras para Halloween, por mascaras.top Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 17:35 h (CET) Un disfraz de Halloween con una máscara parece poco original, pero los mejores personajes de las películas de terror llevan una A un mes para Halloween y sus fiestas, ya es hora de empezar a pensar en el disfraz de este año. Para los que no les guste mucho disfrazarse y todo ese proceso de chapa y pintura, una buena alternativa es una máscara. Las máscaras son una forma muy económica de ir disfrazado para aquellos que no quieran invertir en un gran disfraz. Mascaras.top señala algunas de las máscaras que estarán de moda este año para Halloween.

Muchos de los personajes de películas de terror llevan máscara, eso ya da bastante juego para pensar en un buen disfraz. Una de las máscaras más famosas del cine es la de Jason, el personaje de la película de Viernes 13. La máscara de Jason es simplemente una máscara de hockey y que, complementada con un cuchillo de plástico, todo el mundo reconocerá ese famoso personaje.

Otra de las máscaras más famosas son las de la película La Purga, todos los personajes llevan caretas diferentes, dejando con una gran variedad de máscaras para elegir. Toda esta variedad, deja con la posibilidad de uno poder crear su propia máscara de La Purga.

Pero sin duda, la máscara más famosa de los últimos años es la de La Casa de Papel con la máscara de Dalí que junto con el mono naranja, se convirtió en todo un éxito en Halloween del año pasado.

Todos estos disfraces con máscaras de películas y series dan muchas posibilidades para futuros disfraces de Halloween, sobre todo para aquellos a los que no les guste utilizar un maquillaje pesado o estén buscando en un simple pero efectivo disfraz de última hora. Siempre surgirá algún personaje con caretas que poder adaptar a una fiesta temática.

