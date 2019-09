Aumenta la demanda de profesionales informáticos en Barcelona, según InnoIT Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 17:16 h (CET) Tras la parada estival del mercado laboral, septiembre ha arrancado con fuerza en cuanto a la contratación de profesionales informáticos se refiere. InnoIT, empresa líder del sector, desvela las claves del aumento de la demanda de informáticos en Barcelona Una vez finalizada la temporada de verano y con la reactivación del mercado laboral tras el parón estival, todo parece retornar a la normalidad, experimentándose un nuevo repunte en la contratación de expertos del sector informático, recuperando las profesiones tecnológicas las tendencias alcistas en lo que a demanda se refiere.

A pesar de las voces que ya comienzan a escucharse en torno a la desaceleración de la economía que se avecina, la realidad es que los datos económicos continúan siendo positivos y si bien se puede esperar un enfriamiento en la contratación de perfiles profesionales poco cualificados, no parece ser una opción para aquellas profesiones STEM, siglas que responden a aquellas cualificaciones propias de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería o la Informática.

Así pues, como viene sucediendo los profesionales informáticos o de cualquiera de las categorías anteriormente mencionadas, están de enhorabuena y pueden seguir estando tranquilos ya que su puesto laboral sigue teniendo menos riesgo que los de otros profesionales de otros sectores y cualificación, en palabras de los responsables de InnoIT, consultoría informática en Barcelona.

A día de hoy pese a los oscuros pronósticos económicos, y aunque exista un incipiente temor a la desaceleración económica, la demanda de informáticos en Barcelona sigue al alza, gestionando InnoIT un buen número de ofertas de trabajo y nuevas contrataciones mensuales.

"El sector informático, sigue siendo el principal tejido productivo de muchas empresas y profesionales, de ahí que en la actualidad dediquemos casi todo nuestro tiempo en ayudar a empresas y a profesionales a establecer contacto y a beneficiarse mutuamente. Por ejemplo, hoy en día encontrar un perfil especializado en un lenguaje de programación concreto no es algo sencillo, si se le suma que se debe tener una contrastada experiencia, se le hace muy difícil a una empresa dar con el candidato idóneo, de ahí la importancia de poder contar con servicios como los que ofrecemos: conseguir que el candidato perfecto para la empresa perfecta" subrayan desde InnoIT.

Más información: https://www.inno-it.es/

