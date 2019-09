SeeDCash saca nuevas versiones que incorporan IA y Machine learning Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 17:02 h (CET) Las pequeñas empresas y emprendedores tienen habitualmente problemas para hacer su proyección de cash-flow. SeeDCash ha creado nuevas versiones que incorporan IA y Machine Learning para hacer su gestión de la tesorería automática y muy sencilla Pequeñas empresas y emprendedores tienen habitualmente problemas para hacer su proyección de cash-flow. Además, necesitan que sea lo más precisa posible y actualizada cada día para poder gestionar de forma óptima sus necesidades de fondos.

El CEO o el Financiero tienen que determinar de forma semanal en su plan de tesorería los movimientos de pagos y cobros que tienen previstos. Obtener previsiones precisas y fidedignas es difícil ya que los cobros suelen ser complicados en la mayoría de las empresas debido al comportamiento de los clientes.

Para facilitar al máximo la tarea de previsión, ajustar la posición de tesorería y reducir los riesgos financieros, SeeDCash ha incorporado funcionalidades de Machine Learning. Estas, mediante modelos predictivos que se basan en al análisis histórico de los datos almacenados y en los que se recogen a diario, generan de forma automática las previsiones de cobros y pagos. Así, SeeDCash utiliza los datos disponibles para predecir los datos que todavía no se tienen, analizando el comportamiento de los clientes y proveedores, de los cobros y pagos en general. Después, el usuario puede modificar las previsiones o invalidarlas si quiere ajustar su plan de tesorería cada día aportándole mayor calidad en la gestión de la liquidez.

También ha incorporado un sistema de conciliación inteligente de previsiones mediante reglas que se activan automáticamente cada día con la recepción de los movimientos de los bancos. Así, el empresario puede conocer en tiempo real el estado de la compañía, saber si sus cobros se han cumplido, anticipar la necesidad de capital circulante y hacer más eficiente la gestión de los recursos financieros.

“Sabemos que los emprendedores y empresarios necesitan asegurar e incrementar la rentabilidad de sus negocios, y eso pasa por controlar muy bien su liquidez. Eso se consigue haciendo una gestión de la tesorería automática e inteligente. Con nuestra aplicación es muy fácil y no tienen que dedicar más de unos minutos al día para para tener una posición de tesorería precisa y fiable a corto y medio plazo que les permita cumplir sus obligaciones de pago evitando imprevistos desagradables, y también gestionar sus necesidades con el menor coste posible“ comenta Teresa Núñez, CEO de SeeDCash.

Las nuevas versiones entregadas están disponibles en Apple Store y Google Play mediante suscripción. SeeDCash tiene también una versión gratuita que aporta las funcionalidades principales para la gestión de la liquidez de una pequeña empresa con total seguridad. Si se quiere conocerles: https://www.seedcash.es/

