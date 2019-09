Nace The Video Network, la primera plataforma digital que pone el vídeo marketing al alcance de las pymes Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 16:32 h (CET) Recién lanzada al mercado, The Video Network cuenta ya con la mayor comunidad de filmmakers profesionales de España para cubrir las necesidades audiovisuales de pymes, emprendedores y autónomos. La plataforma online ofrece un marketplace con productos audiovisuales pensados para que las pymes, emprendedores y autónomos puedan hacer campañas de vídeo marketing a un coste disruptivo The Video Network nace con el objetivo de cubrir una doble necesidad. Por un lado, abrir el mercado a todos los realizadores profesionales que a menudo no pueden acceder a rodajes publicitarios por falta de contactos y por otro la de poner al alcance de pequeños anunciantes los beneficios de la publicidad online y el vídeo marketing.

“El vídeo es la herramienta perfecta para que las empresas den a conocer sus productos o servicios y realicen promociones online con un mayor retorno de la inversión”, explica el fundador y CEO de The Video Network, Daniel Astudillo. “El 64% de los usuarios que ven un vídeo online compra después alguno de los productos asociados, por lo que creemos que es importante que tanto pymes como emprendedores y autónomos puedan contar con herramientas de marketing que les ayuden a generar estrategias de contenidos interesantes para atraer a su público objetivo, lo fidelice y mejoren sus ventas en el entorno digital”, explica Astudillo.

https://vimeo.com/360826915

Potenciando la transformación digital de las pymes

Las empresas que utilizan vídeo en sus estrategias de marketing obtienen un CTR (porcentaje de usuarios que pinchan sobre el enlace de un vídeo publicitario) un 27% más alto y una conversión de web un 34% mayor que aquellos que no lo usan (según datos de Aberdeen Group). Sin embargo, “la gran barrera de entrada para las pymes, emprendedores y autónomos en España eran los costes asociados al vídeo marketing y a la producción de vídeos profesionales para sus negocios”, argumenta Daniel Astudillo.

Por ello, The Video Network es una plataforma digital que pretende ayudar a potenciar la transformación digital de las pymes españolas, ofreciendo no solo la posibilidad de producir vídeos comerciales o de producto para utilizar en redes sociales y en sus webs, sino también ayudando a amplificar sus mensajes en el entorno online a través de campañas publicitarias en redes sociales y en medios digitales para llegar a su público objetivo. “El vídeo ayuda a que los consumidores entiendan mejor un producto o servicio, lo recuerden y tengan una mejor imagen de la marca en sí. Por ello queremos potenciar entre las pymes españolas un recurso como el vídeo para aumentar sus ventas y su posicionamiento online”, explica Astudillo.

https://vimeo.com/345012639

The Video Network ofrece su servicio audiovisual en otras 10 ciudades españolas además de Madrid: Barcelona, Sevilla, Valencia, A Coruña, Gran Canaria, Málaga, Alicante, Córdoba, Salamanca y Zaragoza. Además, la startup se apoya en una red comercial que pronto sumará más zonas en toda España para que las pymes, emprendedores y autónomos puedan contratar sus vídeos comerciales y de producto realizados por filmmakers profesionales.

