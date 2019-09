'¿Por qué los árboles son verdes?', un libro para todas las edades que explica los entresijos de la luz Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 16:04 h (CET) Laura Cano Salinas explica de forma fascinante la energía luminica y su influencia en el entorno Profesora de universidad, Laura Cano Salinas comenzó a germinar la idea de escribir este libro cuando su hijo pequeño le preguntaba sobre cuestiones de diversa índole. Decidió entonces hablar sobre la ciencia de forma comprensible para que todos pudieran disfrutar de ella. Porque la ciencia sí está al alcance de todos. Es solo cuestión de cómo se enseñe.

"En mi experiencia como alumna y como docente me he dado cuenta de que todos podemos interesarnos más por ciertos temas si quien nos comparte el conocimiento lo hace de una manera que provoque asombro, que despierte la curiosidad y nos incite a saber más, incluso en edad adulta".

¿Por qué los árboles son verdes? es un ensayo divulgativo en donde se explica el fenómeno de la luz y su influencia en el entorno de los individuos. Desde la conocida fotosíntesis hasta la percepción de los colores, la autora despierta el interés en este campo para seguir ampliando información. Siembra la curiosidad y logra que florezca para seguir investigando motu proprio.

Laura Cano Salinas parte de la base de que la luz es energía que irradia sobre la tierra y sobre todos los objetos que en ella existen. Cada uno de estos refleja y emite un poco de esa luz, pero el ojo humano solo es capaz de ver una parte. ¿Por qué es mejor usar camisetas de color claro en verano? ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué los pétalos de una rosa son de ese color?

"En la prehistoria las mujeres necesitaban distinguir entre matices cromáticos para la recolección de plantas, por el contrario, los hombres desarrollaron a través de la cacería, una visión más ágil para reconocer movimientos rápidos".

La autora aborda temas que son necesarios y de interés público a través de un lenguaje objetivo y sin tecnicismos, que circunscribe su asombrosa habilidad para acercar la profundidad de la ciencia a todas las lecturas de todas las edades. Y en este sentido, el encanto de este libro reside en la capacidad de promulgar mediante la expresión sencilla y los dibujos que apoyan el texto. Este tándem tan acertado capta la atención del lector de manera constante a lo largo del libro.

"La ciencia está presente en todo lugar y todos somos capaces de entenderla, pero creo que es necesario dedicar más tiempo a la divulgación de las ciencias, no solo a la generación del conocimiento".

Un libro de carácter divulgativo necesario para conocer las inmensas y maravillosas cuestiones que forman parte la vida y del planeta. Pero también para alejar de la creencia popular la idea de inaccesibilidad que tiene el campo de la ciencia y atrapar con su minucioso trabajo y rigor.

¿Por qué los árboles son verdes? es uno de esos libros de obligada lectura y de referente educativo que abren una dimensión cautivadora para entender lo que muchas veces pasa desapercibido.

