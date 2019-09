Storyous se une a Hotel Manager para impulsar la digitalización del sector hotelero Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 13:40 h (CET) Ambas empresas han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá unificar los gastos de alojamiento y consumiciones dentro del hotel en una sola factura. Hotel Manager es un software de gestión hotelera, que ofrece la posibilidad de gestionar varias propiedades simultáneamente Storyous, el sistema de gestión y control de la información diseñado exclusivamente para el sector de la restauración, ha llegado a un acuerdo con la empresa tecnológica Hotel Manager para integrarse dentro de su software de gestión para hoteles.

Con este acuerdo, ambas compañías pretenden adaptarse al máximo a las necesidades de los hoteles, ofreciéndoles un sistema que cubra no solo la gestión del alojamiento de los clientes, sino también sus consumiciones en los restaurantes que forman parte del hotel.

El sistema PMS Cloud de Hotel Manager integrará el sistema TPV de Storyous, lo que permitirá que los camareros del restaurante del hotel puedan vincular la cuenta a la habitación del cliente y añadir el gasto a su factura final cuando abandone el hotel, de forma automática y en tiempo real. El cliente no tendrá que pagar nada dentro del restaurante, lo que ahorrará tiempo, tanto al restaurante como al hotel y los propios clientes.

Para Jana Šrámková, directora de Expansión de Storyous, “este acuerdo refuerza nuestro compromiso de mejorar la experiencia de los propietarios de restaurantes y de sus clientes, gracias a la digitalización de las operaciones de los establecimientos. Ofreceremos a los hoteles una gestión más completa de su negocio, ahorrándoles tiempo en tareas que ahora podrán automatizar. Con nuestro sistema, los restaurantes podrán optimizar procesos como la gestión de los pedidos, las reservas o el stock de su almacén”.

Por otro lado, Raimundo Vidales, CEO de Hotel Manager, comentó que“el acuerdo firmado con Storyous es un paso más en nuestra política de integración con los mejores sistemas del mercado, que ofrezca a nuestros clientes una solución más integral en la gestión diaria de su negocio. Gracias a Storyous, nuestros clientes contaran con un software sencillo, intuitivo y completo que le ayudará a la toma de decisiones en su establecimiento”.

Sistemas inteligentes para la gestión en hostelería

Tanto Storyous, como Hotel Manager, son sistemas de fácil uso que permiten al propietario del hotel o del restaurante consultar la información de su negocio desde cualquier sitio y a cualquier hora. Se trata de dos sistemas de software inteligentes hechos a medida para hostelería, que tienen como objetivo común contribuir a la digitalización del sector.

Desde su llegada a España en 2018, Storyous ha estado trabajando con diferentes plataformas de gestión, con el objetivo de integrarlas en su sistema para ofrecer una mejora continua a sus clientes.

