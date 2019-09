Las tasas de vacunación analizadas en provincias españolas alertan del peligro de posibles casos de Rabia Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 13:06 h (CET) La tasa de vacunación en la comunidad valenciana de perros vacunados frente a la rabia es inferior al [1] 70% que indica la OMS para estar correctamente prevenidos frente a esta mortal enfermedad, cifra con la que se entiende que se consigue una inmunidad de ‘colectivo’ efectiva y un beneficio directo sobre la salud pública Los expertos insisten en la necesidad de tener un único plan nacional de vacunación obligatorio frente a la rabia.

La rabia provoca al año la muerte de 55.000 personas en el mundo, siendo los niños de entre 5 y 14 años las víctimas más frecuentes.

La rabia provoca al año la muerte de [1] 55.000 personas en el mundo, siendo los niños de entre 5 y 14 años las víctimas más frecuentes.

El Ilustre Consell Valencià de Colegis Veterinaris, los Ilustres Colegios Veterinarios de Alicante, Castellón y Valencia, la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, las Universidades CEU Cardenal Herrera y Universidad Católica de Valencia y MSD Animal Health se unen con el fin de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la vacunación de las mascotas para la salud pública. Coincidiendo con el Día de la Lucha frente a la Rabia, celebrado cada 28 de septiembre como iniciativa creada y coordinada por la GARC (Alianza Global para el Control de la Rabia) y avalada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), desde MSD Animal Health junto a los Colegios Veterinarios de Alicante, Castellón y Valencia, el Consejo de Colegios de la Comunidad Valenciana, la Universidades CEU Cardenal Herrera y la Universidad Católica de Valencia se suman un año más a la lucha frente a esta enfermedad con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la misma.

Situación en España

En España cada Comunidad Autónoma tiene establecidas unas pautas de vacunación diferentes. En Galicia, País Vasco y Cataluña no es obligatoria la vacunación contra la rabia, en Asturias sólo es obligatoria para los perros declarados potencialmente peligrosos que, por otra parte, son los más controlados y los que, por tanto, menos probabilidades tienen de morder a una persona. Expertos como el Dr. Fernando Fariñas, experto en Inmunología, Virología y Vacunología, hacen hincapié en que la vacunación debería ser obligatoria en todo el territorio nacional con un protocolo de vacunación uniforme en todo el país.

Federica Burgio, responsable científica de animales de compañía de MSD Animal Health confirma que “Intentaremos entre todos llegar a consenso para la unificación de criterios en la pauta de vacunación. Esta pauta debería ser obligatoria y anual en toda España, como también lo recomienda la OMS. No tenemos que olvidarnos de la vacunación del colectivo felino, cada vez más presente en nuestros hogares”

Este año, las distintas actividades que componen la “Semana de la Lucha Frente a la Rabia” se van a desarrollar en la Comunidad Valenciana por la necesidad de concienciar a esta sociedad sobre la importancia de vacunar anualmente a sus mascotas y dar a conocer la gravedad de esta enfermedad, ya que el porcentaje de perros vacunados frente a la rabia está por debajo de la cifra recomendada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) (Un [1] 70%). Según ha informado en rueda de prensa Dña. Inmaculada Ibor, presidenta del Consell Valenciá de Colegis Veterinaris, y como resultado del estudio transversal realizado en la comunidad desde el 2017 a la actualidad, en este territorio la tasa de vacunación es de un 59,2%. Desglosando por colectivo de edades, la tasa de vacunación es de un 66,6% en perros de hasta 2 años, un 51,5% en animales de 3 a 5 años y un 40,7% en perros de 5 a 10 años [2].

“La organización colegial, defiende en todo momento la conveniencia, conforme a estudios publicados, de la primovacunación y revacunación anual y la recomendación de atender al criterio veterinario que realiza la evaluación del estado del animal y que debe establecer el protocolo vacunal de forma individualizada, teniendo en cuenta, por supuesto, las especificaciones descritas por el productor de la vacuna.” señala Inmaculada Ibor, Presidenta del Consejo General de Colegios Veterinarios de la Comunidad Valenciana.

Control en las fronteras

España (territorio peninsular e islas) ha estado libre de rabia terrestre desde el año 1978 hasta junio de 2013, donde aparece en Toledo el primer caso de rabia desde entonces. Fue el caso de una perra que fue vacunada de rabia por primera vez en 2012. En 2013 entró en la Península a través de Ceuta, escapándose meses después en la provincia de Toledo, donde mordió a cuatro menores y un adulto, dando posteriormente positivo en el examen de rabia.

En 2016 se producen dos casos de rabia en Melilla y en junio de 2019 se produce otro caso de rabia en Ceuta. Un cachorro mestizo de 3 meses procedente de Marruecos llegó a una clínica veterinaria tras presentar un comportamiento anómalo durante su estancia en una protectora animal ceutí. El cachorro llegó a morder a algunos de los trabajadores del centro de acogida, y a alguno de los perros que allí se encontraban, mostrando signos compatibles con la rabia. Según datos publicados a día 28 de junio por la OIE, el cachorro infectado de rabia estuvo en contacto con 11 perros de la protectora que posteriormente fueron sometidos a una estricta observación. Alfonso Morey, veterinario clínico que ha diagnosticado el último caso de rabia en Ceuta insiste “Aunque parece que la rabia está muy lejos, la tenemos a 14 km de nuestro territorio peninsular. Si se aplica la legislación no tiene por qué haber problema, pero siempre hay un fallo humano que rompe con este sistema, poniéndonos a todos en riesgo. No somos conscientes de lo vulnerables que somos”.

Francisco Pérez, veterinario del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) de Algeciras, alerta de la permeabilidad de las fronteras, siendo España país de paso para toda Europa, y la necesidad de estar preparados ante una enfermedad mortal como la rabia. (https://www.youtube.com/watch?v=OQNPj-_XHDQ)

Sobre la rabia

Anualmente la rabia produce la muerte de alrededor de 55.000 personas en el mundo, lo cual se debe a la baja tasa de vacunación canina en las zonas endémicas y la falta de concienciación y conocimiento sobre esta enfermedad. El principal trasmisor de la rabia en los países donde la enfermedad sigue causando estragos es el perro. El [1] 99% de los casos de rabia en humanos están producidos por la mordedura de un perro infectado. Es por ello por lo que la vacunación de los perros es el método de elección para controlar y eliminar la rabia en el mundo. La realización de las campañas de vacunación pretende conseguir una cobertura de al menos el de la población canina existente (porcentaje mínimo establecido por la OMS y la OIE en un área endémica de rabia o de “riesgo”).

La rabia, por su gravedad, es considerada como una de las zoonosis (enfermedad transmitida de animales a personas) más importantes en el mundo. Todo caso de mordedura por un animal doméstico o salvaje debe ser investigado.

El riesgo de padecer la enfermedad está asociado íntimamente a factores como la cantidad de virus presente en la saliva del animal rabioso, la localización de la mordedura, y la gravedad de la exposición. Una vez manifestada la enfermedad, la tasa de mortalidad es de un 100% a pesar de todas las medidas de tratamiento. “La manera de proteger a los humanos es prevenir en los animales, aplicando y mejorando el plan de contingencia aplicado por los profesionales de la salud animal que hay actualmente. Además, se debe estar correctamente concienciado frente a esta enfermedad. La Cifra actual de alrededor de 55.000 muertes anuales en el mundo ofrecida por la OMS está muy probablemente subestimada, puesto que pueden existir muchos casos que se escapen al registro en los países en vía de desarrollo endémicos”, confirma Natividad Tolosa, presidenta de la sociedad Valenciana de medicina preventiva y salud pública.

Actividades de la semana

Este año, las distintas actividades que componen la “Semana de la Lucha Frente a la Rabia”, que se celebra del 23 al 28 de septiembre, se van a desarrollar en la Comunidad Valenciana por la necesidad de concienciar a esta sociedad sobre la importancia de vacunar anualmente a sus mascotas y dar a conocer la gravedad de esta enfermedad, ya que tan solo el 52% de los perros están vacunados frente a la rabia, cifra que se aleja bastante del que indica la OMS (Organización Mundial de la Salud) – Total Inma

Jornada con medios para concienciar en el compromiso con la prevención y la comunica­ción responsable en materia de rabia, así como de los beneficios de una correcta inmuniza­ción. Todo ello, con una aproximación One Health. Dos jornadas científicas en Valencia y Alicante, dirigidas a los profesionales, que será im­partida por el Dr. Fernando Fariñas, médico y veterinario de gran prestigio especializado en inmunología y virología, mediante una ponencia titulada “Rabia: ayer, hoy y… siempre”. Mesas redondas en las facultades de veterinaria de las universidades Católica de Valencia y CEU Cardenal Herrera, con el objetivo de llevar el mensaje a las nuevas generaciones de veterinarios, hacerles partícipes del plan de acción y generar un debate constructivo entre expertos en la materia y estudiantes. Charlas en institutos de la Comunidad Valenciana, impartidas por los alumnos de 5º curso en las universidades CEU Cardenal Herrera y Católica, convirtiéndoles en amplificadores del mensaje y responsables de su transmisión a generaciones precedentes, en el marco de la concienciación social. Exposición fotográfica sobre la rabia en la Universidad CEU Cardenal Herrera, compuesta por posters científicos publicados anualmente en el Día Mundial de la Rabia e imágenes del proyecto Afya Serengueti, con el que MSD Animal Health ha colaborado activamente con la donación de más de 3 millones de vacunas. Acerca de MSD Animal Health

Durante más de un siglo, MSD lleva siendo un líder mundial en el sector de la salud trabajando para contribuir al bienestar del mundo. MSD Animal Health, conocida como Merck Animal Health en Estados Unidos y Canadá, es la unidad de negocio de salud animal de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® (la ciencia de animales más sanos®), MSD Animal Health ofrece a veterinarios, ganaderos, propietarios de mascotas y gobiernos uno de los porfolios más amplios de productos farmacológicos y biológicos veterinarios, soluciones y servicios de gestión sanitaria. MSD Animal Health se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de los animales. La compañía invierte una gran cantidad de recursos en I+D y en una cadena moderna de suministro mundial. MSD Animal Health está presente en más de 50 países y sus productos están disponibles en aproximadamente 150 mercados. Para más información, visite www.msd-animal-health.es.

Referencias:

1. Organización Mundial de la Salud (OMS) - https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rabies

2. Registro Informático Valenciano de Identificación Animal (RIVIA)

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Leadera Marketing Solutions redefine con Automatización e Inteligencia Artificial la ecuación marketing-ventas para las empresas de la Comunidad Valenciana WALKERPACK MPL, S.L obtiene el sello de norma de calidad de la consultoría de gestión estratégica CEDEC Storyous se une a Hotel Manager para impulsar la digitalización del sector hotelero Fintup consigue una rentabilidad del +9% en sus carteras de menor riesgo Abierto el plazo para presentar trabajos a las Jornadas de Innovación e Investigación Enfermera del COEGI