Ecoimpresion.es crea la gama de productos ecológicos Print Nature

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 12:52 h (CET) Los productos Print Nature se utilizan para la impresión gran formato con tintas al agua, una técnica más amigable con la naturaleza cada vez más demandada por las PYMES y empresas concienciadas con la naturaleza La impresión gran formato con tintas al agua no es una técnica revolucionaria ya que lleva tiempo utilizándose. Lo que sí es nuevo es la toma de conciencia por parte de los empresarios de las pequeñas y medianas empresas a la hora de llevar a cabo trabajos de impresión de gran formato respetando el medio ambiente. De ahí que Ecoimpresión (www.ecoimpresion.es) haya creado la gama de productos Print Nature, más respetuosos con el medio ambiente.

Y es que la impresión con tintas al agua, más amigable con la naturaleza que las técnicas tradicionales, se están imponiendo en el mundo de las vallas publicitarias, mupis, fondos de escaparate y otros. “La industria gráfica está lista para comprometerse con el medio ambiente y el uso de tintas base de agua es uno de los pasos a seguir”.

Así lo afirma el socio fundador de Ecoimpresión, Bernardo García, cuya empresa acaba de crear esta nueva gama de productos que bajo el nombre Print Nature nace con un claro y decidido compromiso con la naturaleza.

Tintas nobles y bosques certificados

“Las ventajas de utilizar tintas al agua son muchas y variadas pero la principal es que son nobles con el medio ambiente”, asegura.

“La impresión con tintas al agua permite llevar a cabo impresiones de gran formato y conseguir una alta calidad con una resolución de 800ppp en vallas publicitarias, mupis, carteles para conciertos, cartelería de supermercados, centros comerciales y fondos de escaparate”, explica.

“En el proceso utilizamos no solo estas nuevas tintas certificadas y amigables con la naturaleza sino también papel procedente de bosques responsables que han obtenido la certificación forestal FSC, garantía de que los productos tienen su origen en bosques bien gestionados que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos”, concluye.

