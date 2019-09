Los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA son los aliados perfectos para el corazón y el cerebro Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 12:23 h (CET) Los complementos alimenticios con omega 3 disminuyen el déficit de ácidos grasos en la ingesta diaria de alimentos. Los ácidos grasos DHA y EPA son fundamentales para el funcionamiento normal del corazón y el cerebro, así como para mantener la visión en condiciones normales. Herbalife Nutrition proporciona 375 mg de EPA y 250 mg de DHA en cada cápsula de su complemento alimenticio Herbalifeline® Max Si bien las grasas saturadas y el colesterol tienen múltiples efectos adversos sobre el organismo, no todas las grasas son dañinas. De hecho, los ácidos grasos omega 3 resultan de vital importancia para aportar energía, mantener las funciones cognitivas y el sistema circulatorio.

Los ácidos grasos omega 3 están presentes en casi todas las células y tejidos del organismo y se dividen en tres tipos: el ácido alfa-linoléico (ALA) -que se encuentra principalmente en los frutos secos, los derivados de la soja y los aceites vegetales-, el ácido docosahexaenoico (DHA) y el ácido eicosapentanoico (EPA), estos dos últimos presentes en el pescado azul.

Los ácidos grasos DHA y EPA son los más útiles para el organismo. Sin embargo, las dietas occidentales, es decir, aquellas más comúnmente asentadas en países industrializados, no suelen incluirlos en cantidades adecuadas para que sean evidentes sus beneficios.

Por ejemplo, la actual ingesta de pescado azul suele estar por debajo de la aconsejada por los nutricionistas (entre 2 y 3 raciones de pescado a la semana). Esta ausencia de omega 3 en la ingesta alimenticia semanal puede traer consecuencias desfavorables para el organismo.

Cerebro y corazón en equilibrio

Recientes estudios han demostrado que el omega 3 -y en particular el DHA- facilita el funcionamiento cerebral adecuado y protege contra el deterioro cognitivo, la demencia y el Alzheimer, al ser uno de los principales constituyentes de las neuronas. Además, está presente en la retina ocular y en las células nerviosas encargadas de transmitir las imágenes recibidas por los ojos.

Por su parte, la combinación adecuada de ácidos grasos omega 3 DHA y EPA disminuye los niveles de colesterol en la sangre y ayuda al funcionamiento normal del corazón, por lo que su consumo regular es fundamental para prevenir cardiopatías.

Quienes tienen dificultades para consumir pescado fresco con regularidad pueden hallar en los complementos alimenticios la solución para mantener los niveles adecuados de aceites grasos omega 3, aprovechar sus propiedades neuroprotectoras y preservar la salud cardiovascular.

Para responder a este segmento de la población, la multinacional especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ofrece Herbalifeline® Max, un complemento alimenticio creado con aceites de pescado omega 3, obtenidos a partir de actividades de pesca y acuicultura sostenibles.

El producto está disponible en cápsulas individuales de gel e incluye aceites de tomillo y de menta.

Una cápsula al día de Herbalifeline® Max proporciona 375 mg de EPA y 250 mg de DHA, capaces de estimular el funcionamiento normal del corazón, el cerebro y la visión en condiciones normales, si van acompañados de una dieta equilibrada y un estilo de vida activo y saludable. Ingestas mayores se recomiendan para mantener controlados los triglicéridos en la sangre (4 cápsulas diarias) y la tensión arterial normal (5 cápsulas diarias).

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global de nutrición que tiene como misión cambiar la vida de las personas con excelentes productos y programas de nutrición desde 1980. Junto a sus distribuidores independientes de Herbalife Nutrition, están comprometidos en la búsqueda de soluciones para los problemas mundiales de malnutrición y obesidad, el envejecimiento poblacional, el creciente coste de la asistencia sanitaria pública y el aumento de emprendedores de todas las edades. Herbalife Nutrition ofrece productos de alta calidad respaldados por la ciencia, la mayoría producidos en instalaciones propias de la compañía, sesiones personalizadas con un distribuidor independiente de Herbalife Nutrition y un enfoque comunitario de apoyo que inspira a los clientes a adoptar un estilo de vida más saludable y activo.

Los productos de nutrición objetiva, control de peso, energía, fitness y cuidado personal de Herbalife Nutrition están disponibles exclusivamente a través de sus comprometidos distribuidores independientes en más de 90 países.

En sus esfuerzos en responsabilidad social corporativa, Herbalife Nutrition apoya a la Herbalife Nutrition Foundation (HNF) y sus programas Casa Herbalife para ayudar a proporcionar una buena nutrición a niños necesitados. Herbalife Nutrition también se enorgullece de patrocinar a más de 190 atletas, equipos y eventos alrededor del mundo.

Herbalife Nutrition cuenta con aproximadamente 8.900 empleados en el mundo y sus acciones se cotizan en la bolsa de Nueva York (NYSE:HLF), con unas ventas netas anuales de aproximadamente 4.900 millones de dólares en 2018. Para saber más, visitar Herbalife.com o IAmHerbalife.com.

La compañía también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.