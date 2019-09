Las Ofertas de Business Yacht Club en el Salón Náutico de Barcelona que no hay que perderse Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 11:03 h (CET) Matricula gratis para los nuevos socios, titulaciones náuticas con ofertas especiales, diferentes actividades cada semana, la posibilidad de compartir veleros y buenos momentos en el club de navegación más grande de Barcelona, por 39 € al mes Business Yachtclub, el club de navegación más asequible en Barcelona, regresa un año más para la 58ª edición del Salón Náutico Internacional que se celebra del 9 al 13 de octubre en el Port Vell, stand 416. Y, un año más, el club trae consigo ofertas imposibles de rechazar.

La más destacable es que la matrícula es gratis para los nuevos socios que se apunten al club durante el Salón Náutico, lo que supone un ahorro de 190€.

¿Y cuánto vale la cuota de socio? Tan sólo 39€ al mes, un precio que muchos bolsillos se pueden permitir, y que da acceso a una gran variedad de actividades náuticas adaptadas a todos los gustos, centrándose en el aspecto social y lúdico de la navegación. Esta fórmula ha sido la que ha hecho crecer al club desde que se fundó en 2004.

Business Yachtclub organiza salidas para sus socios durante todo el año, de jueves a domingo. Destaca su flota de J80, una embarcación de regatas rápida y muy manejable, ideal para disfrutar al máximo del viento y el mar. Con estas embarcaciones se realizan tanto salidas didácticas para aprender y mejorar el trimado de las velas, como emocionantes regatas en las que habrá que poner a prueba la habilidad y el ingenio de todo el equipo.

No es necesario ningún conocimiento previo de navegación; todos los patrones de Business Yacht Club tienen una amplia experiencia como instructores profesionales y saben adaptarse perfectamente al nivel de cada socio para que aprenda de forma amena aquello que más le interese.

También se hacen actividades en embarcaciones de crucero como el Hanse 345 o el First 36.7. Para los socios más experimentados se ofrecen clases de práctica de fondeo, maniobras a motor, seguridad a bordo, funcionamiento de la electrónica o salidas nocturnas.

Como academia náutica reconocida por la Generalitat en Business Yacht Club es posible obtener la titulación náutica y las prácticas obligatorias necesaria para alquilar un barco sin patrón.

Además de todas estas posibilidades, Business Yachtclub también realiza actividades para empresas, con su exclusivo programa de Team Building, el cual aúna navegación y trabajo en equipo. Directivos de empresas como Zurich, Desigual o Marcilla ya lo han experimentado con resultados muy satisfactorios.

Por último, cabe destacar que el club pone sus embarcaciones a disposición de los socios para chárter, siendo ideal para pasar un fin de semana con amigos o con la familia, y pudiendo alquilarse con patrón o sin él (teniendo la correspondiente titulación náutica). Los precios de alquiler son mucho más baratos que cualquier empresa que se dedique exclusivamente al chárter en Barcelona, lo cual ya es un incentivo para apuntarse al club. Pero, además, el club ofrece un descuento del 10% si se reserva el Hanse 345 o el First 36.7 en el Salón Náutico.

En definitiva, si se quiere navegar durante todo el año a un precio excelente, Business Yachtclub es la mejor opción, más aún si se apunta durante el Salón Náutico. Sólo se pedirá un requisito: la pasión por el mar.

Contacto:

https://www.business-yachtclub.com/

+34 610 766 511

info@business-yachtclub.com

