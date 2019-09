Edificio Cuzco IV expone las claves para fomentar el ‘Home Feeling’ en el lugar de trabajo Comunicae

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 11:07 h (CET) Desde la implementación del teletrabajo a la flexibilidad horaria, pasando por cuestiones más relacionados con el confort, como la habilitación de zonas de esparcimiento: las oficinas buscan que los trabajadores se sientan ‘como en casa’ Cada vez mas empresas se enfrentan al problema de los altos índices de rotación de los trabajadores, especialmente en la generación millennial. La retención del talento y la motivación de los trabajadores son los grandes retos a los que se enfrentan las compañías y la última tendencia para lograrlo es aplicar a los luagares de trabajo lo que se denomina ‘Home Feeling’ que, como su propio nombre indica, busca que el trabajador se sienta como en su casa.

Edificio Cuzco IV, el icónico edificio en pleno distrito financiero de la capital, expone las claves para fomentar el Home Feeling en el lugar de trabajo. Lo hace además desde la experiencia, puesto que el edificio fue pionero en la implementación de medidas para la retención del talento de los trabajadores. No se debe olvidar que el espacio de trabajo es el lugar en el que se pasa la mayor parte del tiempo, por eso estar cómodo en él es una necesidad.

‘Home Feeling’ no hace referencia a ir descalzos y en pijama por la oficina, sino a una serie de medidas que permitan a los trabajadores mejorar su confort en sus lugares de trabajo, lo que repercutirá además en una mejora de la productividad y, en última instancia, ayudará a las compañías a retener talento. Estas medidas se pueden sintetizar en 3 grandes apartados.

En primer lugar, estarían la implementación de programas que permiten compaginar la vida personal y profesional. Es decir, medidas como el teletrabajo o fórmulas de flexibilidad horaria que permitan a los trabajadores la ardua tarea de conciliar trabajo con vida personal. En definitiva, para que los trabajadores se sientan como en casa, nada mejor que permitirles trabajar cuando lo necesiten desde sus hogares.

En segundo lugar, cuestiones más relacionadas con el confort en la oficina. Cada vez más oficinas habilitan espacios destinados al esparcimiento de los trabajadores (sofás, butacas, zonas de coworking en zonas comunes etc.) y la implementación de servicios ajenos a la actividad laboral (zonas para practicar deporte, servicio de lavandería etc.) En este sentido, Edificio Cuzco IV ha puesto en marcha Espacio C4. Bajo la premisa “Cuidamos tu Talento”, se trata de una iniciativa única y pionera destinada a ofrecer a las empresas inquilinas y empleados un área de más de 1.300 m2 destinada a mejorar la experiencia de trabajo en el edificio a través de un amplio abanico de nuevos servicios: pilates, ejercicios hipopresivos, servicio de fisioterapia o lavandería.

Por último, implementar otras medidas que permitan a los trabajadores sentirse como en casa, como por ejemplo dar la opción a los trabajadores de comer como en casa, con opciones caseras dentro de los restaurantes o habilitar comedores preparados para los trabajadores puedan llevar y calentar o cocinar su propia comida. En este sentido, Edificio Cuzco IV cuenta con una carta de temporada ad hoc en su restaurante Do Eat con muchas propuestas y guisos caseros que además favorecen el aumento de la productividad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.