Edosoft participa en AdaLovers con el objetivo de impulsar a la mujer en el sector tecnológico

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 10:55 h (CET) Edosoft, la empresa líder de servicios en la nube y talento tecnológico, participa el próximo 28 de septiembre en Adalovers con el gran objetivo de potenciar papel de la mujer en el sector de la tecnología. El evento, que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife de 8 a 20 horas contará con gran presencia femenina La empresa líder en servicios en cloud, Edosoft, estará presente el encuentro AdaLovers que se celebrará el próximo 28 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife. Un evento con el que se pretende dar voz a las mujeres y que la entidad apoya con el claro objetivo de apostar por el talento femenino en un sector, el tecnológico, en el que queda mucho trabajo por hacer.

La presencia de Edosoft en este encuentro es doble. Ya que participa como entidad colaboradora y con la ponencia de de Marta Álvarez, Fullstack de la empresa que hablará sobre la importancia de los tests que se pueden realizar en una aplicación, por qué se están pidiendo y por qué son útiles.

Para Juan Vera, CEO de Edosoft, “Lamentablemente el sector está actualmente dominado por hombres y las cifras a futuro no parecen que vayan a mejorar ya que los datos de inscritos en la Universidad indican una disminución del número de alumnas matriculadas por ejemplo. La apuesta por el talento femenino en el sector tecnológico es necesaria para poder llevar a cabo el desarrollo de productos y servicios con una visión de mercado global. Por ello, estaremos presentes en este encuentro, captando perfiles que podamos formar para generar equipos con nuestros clientes y partners que son grandes empresas que requieren crecer a nivel tecnológico con soluciones en la nube con una visión global”.

AdaLovers contará con más de 16 ponencias y talleres en donde se abarcarán temas que van desde el desarrollo de videojuegos hasta el machine learning. El evento pretende terminar con el estereotipo de que las mujeres no tienen puestos directivos en grandes empresas, ya que aunque sí tienen acceso a estos puestos, no tienen la misma repercusión. Por eso las charlas las darán distintas mujeres del sector tecnológico con grandes puestos en sus empresas.

El evento será en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de la Laguna, en Tenerife, el próximo 28 de septiembre de 8 a 20 horas, estará abierto a todo el público.

Sobre Edosoft

Edosoft es una empresa que ofrece talento a sus clientes para acelerar su transformación con servicios en la nube. Su trabajo provoca en los Clientes la optimización de Recursos Humanos y Tecnológicos y la innovación en nuevos procesos y áreas de negocio.

Son especialistas en servicios en la nube - Cloud -, siendo los únicos socios 360 de Google Cloud, ya que están certificados tanto para ofrecer formación profesional en las líneas de Colaboración como en las de Datos y Arquitectura. Trabaja con Edosoft para sacar el máximo partido a la tecnología en la nube de forma ágil, efectiva en costes y segura.

